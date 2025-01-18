Окупанти обезголовили українських бійців на території РФ і зняли відео з погрозами, — соцмережі

У оприлюднених роликах росіяни натякають, що загиблі — українські захисники, які брали участь у боях на території РФ. Українська сторона поки офіційно не коментувала інформацію про можливе обезголовлювання українських захисників.

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Російські окупанти в Курській області могли обезголовити щонайменше чотирьох українських військових. Відео з насадженими на палиці головами вони оприлюднили в своїх соцмережах. На це звернув увагу старший науковий співробітник Інституту зовнішньополітичних досліджень Роб Лі.

"Проросійський Telegram-канал опублікував кілька відео, на яких видно двоє російських військових з обезголовленими головами чотирьох українських військових на піках. Він також опублікував відео жорстокого поводження з українськими військовополоненими та осквернення тіл. Один із людей на одному з відео (обличчя закриті) каже, що вони зі 155-ї окремої бригади морської піхоти", — написав Роб Лі.

На двох опублікованих відео російські окупанти стоять на тлі голів, насаджених на коли. За їхніми словами, це голови українських військових. На одному роликах – дві голови, на другому – чотири. У одного з бійців, які позували на тлі голів, на бронежилеті була нашивка з логотипом "ЧВК Вагнера".

Ще є одне відео з іншої локації, де вояка у формі без розпізнавальних знаків сокирою відрубує голову загиблому військовому.

"Ми, 155 бригада морської піхоти, перша рота. Хто прийде на нашу землю зі зброєю, то буде з кожною", — сказав він.

У цих роликах росіяни натякають, що загиблі — українські захисники, які брали участь у боях на території РФ. Обличчя всіх людей, що знялися поруч із убитими приховані балаклавами та розмиті.

Український журналіст Юрій Бутусов поширив це відео у своєму телеграм-каналі і зауважив, що його категорично не варто дивитися людям зі слабкою психікою.

"Це відео — відповідь російських злочинців на численні кадри, де військовослужбовців ВС РФ, кинутих на забій Путіним, в українському полоні лікують, годують і турбуються про них, щоб потім обміняти", — написав журналіст.

Українська сторона поки офіційно не коментувала інформацію про можливе обезголовлювання українських захисників.

Нагадаємо, що раніше OSINT-розслідувачі з'ясували, де окупанти обезголовили українського захисника, фото якого з'явилося 16 серпня 2024 року. Вони дослідили відео, провели геолокацію зображення і встановили, що це відбулось біля КПП Колотилівка у Бєлгородській області РФ.

До цього у російському Telegram-каналі з'явилось відео, на якому росіянин вихвалявся обезголовленням українця. Російський військовий показав фігуру на землі та голову, насаджену на палицю. Після цього він пригрозив бійцям ЗСУ, які воюють проти ЗС РФ.