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Мнения Российско-украинская война

Подыгрывает России. Президент Международного олимпийского комитета угрожает Украине

"У Томаса Баха очень пригорает. Он хочет вернуть россиян на Олимпиаду, но времени очень мало, а желающих поддержать его еще меньше". Мнение.

Юрий Онищенко
Юрий Онищенко
Журналист "Европейской правды"
eye 226
мок президент, томас бах
Президент МОК Томас Бах предостерегает Украину от бойкота Олимпиады 2024
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Вместо недопуска россиян и белорусов к Олимпиаде президент Международного олимпийского комитета перешел к угрозам в адрес Украины. Томас Бах написал письмо президенту НОК Украины, в котором призвал отказаться от возможного бойкота Олимпиады-2024. Он заявил, что участие спортсменов с российским или белорусским паспортом под нейтральным флагом в Париже-2024 еще даже не обсуждалось, поэтому НОК должен прекратить отправлять письма в другие федерации. Мол, это давление на них и оно недопустимо.

Бах откровенно лжет, что такие обсуждения не ведутся. 9 декабря состоялся Олимпийский саммит МОК, на котором открыто заговорили о возможности вернуть россиян и белорусов в международный спорт. А в январе МОК с одной стороны предложил ужесточить санкции в отношении России в спорте. Но тут же назвал условия, при которых россияне могут вернуться в международные соревнования.

Бах в письме пишет, что запрещать спортсменам выступать из-за паспорта — это дискриминация, а также ссылается на ООН. А то, что их страна напала на вашу, так "спорт вне политики", и вообще, война не только у вас идет по миру, но никакие другие НОКы не выпендриваются, а вы вот начинаете.

"НОК несет ответственность за соблюдение Олимпийской хартии", — написал Бах.

Это по сути угроза в адрес НОК Украины, ведь хартия содержит санкции за ее нарушение. В частности, документ предусматривает временное и даже окончательное лишение членства в МОК, что в свою очередь влечет недопуск спортсменов к международным соревнованиям. Очевидно, что у Баха очень пригорает. Он хочет вернуть россиян на Олимпиаду, но времени очень мало, а желающих поддержать его еще меньше. У Баха, кстати, два Ордена Ярослава Мудрого от Украины за "утверждение гуманистических идеалов и ценностей олимпизма". Гуманист, да…

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