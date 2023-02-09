Спорт і Росія. Президент Міжнародного олімпійського комітету погрожує Україні

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Замість недопуску росіян і білорусів до Олімпіади, президент Міжнародного олімпійського комітету перейшов до погроз Україні. Томас Бах написав листа президенту НОК України, в якому закликав відмовитися від можливого бойкоту Олімпіади-2024. Він заявив, що участь спортсменів з російським або білоруським паспортом під нейтральним прапором у Парижі-2024 ще навіть не обговорювалася, а тому НОК має припинити надсилати листи до інших федерацій. Мовляв, це тиск на них і він неприпустимий.

Бах відверто бреше, що такі обговорення не ведуться. 9 грудня відбувся Олімпійський саміт МОК, на якому відкрито заговорили про можливість повернути росіян та білорусів у міжнародний спорт. А в січні МОК з одного боку запропонував посилити санкції до Росії в спорті. Але тут же назвав умови, за яких росіяни можуть повернутись до міжнародних змагань.

Бах у листі пише, що забороняти спортсменам виступати через їхній паспорт — це дискримінація, і навіть посилається на ООН. А те, що їхня країна напала на вашу, так "спорт внє палітікі", і взагалі, війна не тільки у вас іде по світу, але жодні інші НОКи не випендрюються, а ви оце починаєте.

"НОК несе відповідальність за дотримання Олімпійської хартії", — написав Бах.

Це — по суті погроза на адресу НОК України, адже хартія містить санкції за її порушення. Зокрема, документ передбачає тимчасове та навіть остаточне позбавлення членства в МОК, а це в свою чергу тягне недопуск спортсменів до міжнародних змагань. Очевидно, що у Баха дуже пригорає. Він хоче повернути росіян на Олімпіаду, але часу дуже мало, а бажаючих його підтримати ще менше. У Баха, до речі, два Ордена Ярослава Мудрого від України за "утвердження гуманістичних ідеалів і цінностей олімпізму". Гуманіст, ага…

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