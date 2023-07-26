Їм тут не раді: РФ і Білорусь не запросили на Олімпійські ігри 2024 року

Запрошення на Олімпійські ігри було надіслано 203 країнам. Традиційно їх розсилають за рік до старту змагань.

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На Олімпійських іграх у Парижі наступного року російські та білоруські спортсмени не зможуть виступати під прапорами своїх країн. Про це 26 липня повідомили на офіційному сайті Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Так, під час церемонії, що відбулася в столиці Франції, президент МОК Томас Бах офіційно запросив на Олімпійські ігри 203 країни, але проігнорував спортсменів із Росії та Білорусі. Це означає, що команди з цих країн не будуть представлені на Олімпіаді-2024 під своїм прапором. Водночас регламент змагань не передбачає повного виключення російських і білоруських спортсменів з Олімпійських ігор-2024.

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Зазначимо, що Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, 31 січня 2023 року з'явилася інформація про те, що перша країна Європи відмовилася виступати разом із росіянами та білорусами на Олімпійських іграх 2024. У Латвії закликали міжнародні спортивні федерації підтримати відсторонення спортсменів із РФ і Білорусі від участі в Олімпійських іграх.

У березні Міжнародний олімпійський комітет пропонував, щоб на спортивних змаганнях від РФ і Білорусі виступали тільки ті спортсмени, які не підтримують війну в Україні і не є військовослужбовцями. Так, Томас Бах, який очолює Міжнародний олімпійський комітет, сказав, що спортсмени з паспортами Росії та Білорусі все одно змагаються в міжнародних турнірах.

Також Фокус писав, що в січні в МОК відкинули критику про допуск росіян до Олімпіади. За словами глави ОП Михайла Подоляка, участь російських спортсменів у майбутній Олімпіаді є "рекламою геноциду" і заохоченням подальших злочинів з боку РФ.