Не користується підтримкою: глава МОК пригрозив українським спортсменам за бойкот Олімпіади

За словами Баха, бойкот суперечить засадам Олімпійського руху. Глава МОК зазначив, що історія показала, що попередні бойкоти не досягли своєї мети.

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Голова Міжнародного Олімпійського комітету Томас Бах написав листа національному Олімпійському комітету України, в якому пригрозив українським спортсменам "покаранням" за бойкот Олімпіади в Парижі у 2024 році. Лист опублікував журналіст Хайо Зеппельт у Twitter.

Зазначимо, що Бах відповів на листа глави НОК України Вадима Гутцайта, в якому той припустив, що українські спортсмени бойкотуватимуть літні Олімпійські ігри в Парижі, оскільки в них братимуть участь спортсмени з Росії та Білорусі.

У своєму листі Томас Бах заявив, що бойкоти Олімпійських ігор не закінчувалися "здобутком політичних цілей". Щобільше, він погрожував українським спортсменам покаранням. Щоправда, про що конкретно йдеться – не уточнив.

"Загроза бойкоту Олімпійських ігор, яку, як ви мені повідомили, зараз розглядає НОК України, суперечить основам Олімпійського руху та тим принципам, за які ми виступаємо. У цьому відношенні НОК України, безумовно, не користується підтримкою чи солідарністю переважної більшості зацікавлених сторін олімпійського руху І як показала історія, попередні бойкоти не досягли своїх політичних цілей і служили лише приводом для покарання спортсменів", — написав Бах.

Водночас глава МОК написав, що Олімпійський рух співчуває українським спортсменам, а розпочату Росією війну назвав "безглуздою".

"Ми сповнені рішучості підтримати їх у подоланні величезних труднощів, щоб втілити в життя їхню олімпійську мрію", — написав Бах.

[ + – ] Лист глави МОК Томаса Баха [ + – ] Лист глави МОК Томаса Баха [ + – ] Лист глави МОК Томаса Баха [ + – ] Лист глави МОК Томаса Баха

Також повідомлялося, що Олімпіаду 2024 року в Парижі можуть бойкотувати через участь Росії та Білорусі. За словами голови НОК України Вадима Гутцайта, поки триває війна в Україні, російських та білоруських спортсменів не має бути на міжнародних змаганнях. А президент Олімпійського комітету Латвії Жоржс Тікмерс заявив, що збірна Латвії на Ігри не поїде.

Раніше Фокус писав, що в Латвії збираються звернутися до міжнародних спортивних федерацій, щоб домогтися усунення спортсменів з Росії та Білорусі від участі в Олімпійських іграх.

Нагадаємо, що в ООН закликали допустити російських спортсменів на Олімпіаду. Там наголосили, що попри бажання підтримати українських спортсменів, олімпійська спільнота має дотримуватися правил Олімпійської хартії та відмовитися від дискримінації спортсменів з РФ та Білорусі.