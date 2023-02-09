Не пользуется поддержкой: глава МОК пригрозил украинским спортсменам за бойкот Олимпиады

По словам Баха, бойкот противоречит основам Олимпийского движения. Глава МОК отметил, что история показала, что предыдущие бойкоты не достигли своих целей.

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Глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах написал письмо национальному Олимпийскому комитету Украины, в котором пригрозил украинским спортсменам "наказанием" за бойкот Олимпиады в Париже в 2024 году. Письмо опубликовал журналист Хайо Зеппельт в Twitter.

Отметим, что Бах ответил на письмо главы НОК Украины Вадима Гутцайта, в котором тот предположил, что украинские спортсмены будут бойкотировать летние Олимпийские игры в Париже, так как в них будут принимать участие спортсмены из России и Беларуси.

В своем письме Томас Бах заявил, что бойкоты Олимпийских игры не заканчивались "достижением политических целей". Более того, он пригрозил украинским спортсменам наказанием. Правда, о чем конкретно идет речь – не уточнил.

"Угроза бойкота Олимпийских игр, которую, как вы мне сообщили, сейчас рассматривает НОК Украины, противоречит основам Олимпийского движения и тем принципам, за которые мы выступаем. В этом отношении НОК Украины, безусловно, не пользуется поддержкой или солидарностью подавляющего большинства заинтересованных сторон олимпийского движения. И как показала история, предыдущие бойкоты не достигли своих политических целей и служили лишь поводом для наказания спортсменов", — написал Бах.

В то же время глава МОК написал, что Олимпийское движение сочувствует украинским спортсменам, а начатую Россией войну назвал "бессмысленной".

"Мы полны решимости поддержать их в преодолении огромных трудностей, чтобы воплотить в жизнь их олимпийскую мечту", — написал Бах.

[ + – ] Письмо главы МОК Томаса Баха [ + – ] Письмо главы МОК Томаса Баха [ + – ] Письмо главы МОК Томаса Баха [ + – ] Письмо главы МОК Томаса Баха

Также сообщалось, что Олимпиаду 2024 в Париже могут бойкотировать из-за участия России и Беларуси. По словам главы НОК Украины Вадима Гутцайта, пока продолжается война в Украине, российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях. А президент Олимпийского комитета Латвии Жоржс Тикмерс заявил, что сборная Латвии на Игры не поедет.

Ранее Фокус писал, что в Латвии собираются обратиться к международным спортивным федерациям, чтобы добиться отстранения спортсменов из РФ и Беларуси от участия в Олимпийских играх.

Еще напомним, что в ООН призвали допустить российских спортсменов на Олимпиаду. Там подчеркнули, что несмотря на желание поддержать украинских спортсменов, олимпийское сообщество должно следовать правилам Олимпийской хартии и отказаться от дискриминации спортсменов из РФ и Беларуси.