Олімпіаду-2024 у Парижі можуть бойкотувати через участь Росії та Білорусі, — ЗМІ

За словами голови НОК України Вадима Гутцайта, поки триває війна в Україні, російських і білоруських спортсменів не має бути на міжнародних змаганнях. А президент Олімпійського комітету Латвії Жоржс Тікмерс заявив, що збірна Латвії на Ігри не поїде.

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Через кілька днів після того, як Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив російським і білоруським спортсменам брати участь у Іграх, представники інших країн стали погрожувати бойкотом найближчих Олімпійських ігор, зокрема тих, що заплановані на літо 2024 року в Парижі. Про це повідомляє Newsweek.

Міністр спорту України Вадим Гутцайт одним із перших висловився проти допуску до змагань російських чи білоруських спортсменів навіть під нейтральним прапором.

За словами міністра, позиція України не змінилася: доти, доки триває війна в Україні, російських і білоруських спортсменів не має бути на міжнародних змаганнях.

У вівторок, 31 січня, президент Олімпійського комітету Латвії Жоржс Тікмерс заявив в інтерв'ю місцевим журналістам, що "латвійська збірна не поїде на ці Ігри".

"Позиція Латвії така: якби ці ігри відбулися зараз, і в них брали б участь спортсмени з Росії та Білорусі, думаю, що збірна Латвії на ці ігри не поїхала б", — пояснив Тікмерс.

Він також додав, що сподівається, що війна закінчиться, і Україна її виграє, тоді все буде інакше, і латвійські спортсмени зможуть брати участь в Олімпіаді.

Тікмерс нагадав, що стосовно російських спортсменів, до всього іншого, продовжують діяти санкції за допінг, і на тлі розв'язаної Росією війни в Україні це має спричинити бойкот інших країн змагань, у яких беруть участь російські або білоруські спортсмени.

Напередодні, 31 січня, у МОК заявили, що будь-які заклики до санкцій проти Росії чи Білорусі не обговорюватимуться.

"Санкції проти російських і білоруських держав та урядів не обговорюються", — це було погоджено на нещодавньому саміті МОК 9 грудня 2022 року.

Раніше Фокус повідомляв, що в МОК відмахнулися від критики через допуск росіян до Олімпіади. Заяви представників України назвали наклепницькими.