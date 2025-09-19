Без прапора і гімну: МОК озвучив умови для росіян і білорусів на Олімпіаді-2026

Міжнародний олімпійський комітет залишив чинними обмеження для спортсменів з Росії та Білорусі. Вони зможуть виступати лише як нейтральні атлети без державної символіки. Це рішення повторює підхід, застосований під час Ігор у Парижі.

Як повідомляє Reuters, МОК підтвердив, що на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіні російські та білоруські спортсмени виступатимуть як незалежні нейтральні учасники. Це означає відсутність прапора, гімну та будь-яких офіційних команд.

Президентка МОК Кірсті Ковентрі наголосила, що організація не змінює свою позицію.

"Ми також говорили про Незалежних нейтральних спортсменів. У цьому не буде нічого нового. Виконавча рада застосовуватиме точно такий самий підхід, як і в Парижі. Нічого не змінилося", – заявила вона.

МОК уточнив, що спортсмени з Росії та Білорусі зможуть брати участь у змаганнях лише після ретельної перевірки. Їх відсторонять, якщо буде виявлено зв’язки з російськими військовими чи підтримку війни проти України. При цьому командним збірним з обох країн участь у зимових Іграх категорично заборонена.

Санкції залишаються чинними з жовтня 2023 року, коли МОК призупинив членство Олімпійського комітету Росії. Причиною стало те, що російська сторона визнала регіональні спортивні структури на окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. У МОК підкреслили, що такі дії суперечать Олімпійській хартії.

Нагадаємо, під час літніх Ігор у Парижі в 2024 році окремим спортсменам із Росії та Білорусі вже дозволяли виступати як "AIN" (незалежні нейтральні атлети). Вони проходили сувору перевірку, після чого виступали без прапора та гімну. Саме за таким сценарієм планується і зимова Олімпіада-2026.

Зараз Міжнародний союз ковзанярів схвалив участь чотирьох російських фігуристів у кваліфікаційних відборах до Олімпіади. Змагання у Мілані та Кортіні розпочнуться 6 лютого 2026 року.

Розмір нейтральної делегації визначатимуть міжнародні спортивні федерації. Частина з них і надалі зберігає обмеження для представників Росії та Білорусі.

Нагадаємо, Білорусь стала ключовим плацдармом для російського вторгнення в Україну у 2022 році. Саме тоді міжнародна спортивна спільнота запровадила санкції проти обох країн.

