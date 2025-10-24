Паралімпіада-2026: стало відомо, чи допустять до змагань російських і білоруських спортсменів

Із 6 до 15 березня в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо відбудуться Паралімпійські ігри, до участі в яких не допустять спортсменів із Росії та Білорусі.

У вересні 2025 року Генеральна асамблея Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) проголосувала за скасування часткового відсторонення національних паралімпійських комітетів (НПК) Білорусі та Росії, відновивши права і привілеї повноправного членства обох, проте чотири профільні спортивні федерації (Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду (FIS), Міжнародний союз біатлоністів (IBU), Всесвітня федерація керлінгу та Всесвітня федерація паралімпійського хокею), за якими було остаточне рішення, виступили проти допуску білорусів та Росії до участі в паралімпійських іграх.

"Так само, як МПК повністю поважає рішення Генеральної асамблеї МПК не продовжувати часткове відсторонення НПК Білорусі та НПК Росії, ми також повністю поважаємо рішення кожної міжнародної федерації щодо видів спорту, якими вони керують. "Позиція FIS, IBU і World Curling наразі означає, що спортсмени і команди з Білорусі та Росії не можуть брати участь у своїх змаганнях, що унеможливлює їхню кваліфікацію на зимові Паралімпійські ігри 2026 року в Мілані", — заявив Ендрю Парсонс, президент МПК.

Зимові Паралімпійські ігри 2026 року в Мілані та Кортіні відбудуться з 6 до 15 березня. У шести видах спорту розіграють 79 комплектів медалей. Захід приурочено до 50-річчя зимових Паралімпійських ігор, перші з яких відбулися в Ерншельдсвіку, Швеція, 1976 року.

Міжнародний олімпійський комітет рекомендував усунути спортсменів із Росії та Білорусі після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Білорусь, як союзника Росії, також усунули від участі в міжнародних змаганнях. Членство Олімпійського комітету Росії (ОКР) у МОК призупинили через включення до його складу спортивних організацій з анексованих регіонів України, що було розцінено як порушення Олімпійської хартії.

Нагадаємо, у Києві заявили про підтримку пропозиції Італії запровадити глобальне перемир'я під час зимових Олімпійських ігор, що відбудуться з 6 до 22 лютого 2026 року в Мілані та Кортині-д'Ампеццо.

Також повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет залишив чинними обмеження для спортсменів із Росії та Білорусі. Вони зможуть виступати тільки як нейтральні атлети без державної символіки.