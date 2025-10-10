Украина готова к перемирию с РФ на время Олимпиады, — МИД

В Киеве заявили о поддержке предложения Италии ввести глобальное перемирие во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо (Италия). Украинская сторона подчеркнула, что готова к прекращению боевых действий даже раньше, чем начнется Олимпиада.

Как сообщает РБК со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины, официальный Киев поддерживает инициативу Италии о провозглашении всемирного перемирия во время зимних Олимпийских игр 2026 года. Об этом на брифинге заявил спикер МИД Георгий Тихий.

По словам представителя ведомства, Украина положительно воспринимает международный призыв к миру, однако напоминает, что Россия неоднократно нарушала олимпийское перемирие в прошлом.

"Мы поддерживаем такой призыв. Но следует напомнить, что Россия начинала ряд войн во время Олимпийского перемирия. Она напала на Грузию во время Олимпиады, а вторжение в Украину также начала в этот период", — отметил Тихий.

Представитель подчеркнул, что подобные действия Москвы не случайны, ведь во время мировых спортивных событий внимание международных медиа сосредотачивается на соревнованиях, что позволяет России прикрывать свои преступления.

Украина, по словам Тихого, готова к перемирию не только во время Олимпийских игр, но и в любой момент. Киев, как подчеркнул дипломат, уже давно согласился на предложение США о прекращении огня, однако Москва его игнорирует.

"Если России для этого нужно 'олимпийское перемирие', то пусть будет олимпийское. Но мы настаиваем, чтобы это произошло раньше Олимпиады. Заявление итальянского министра направлено на то, чтобы стимулировать Россию к реальным шагам в направлении мира", — добавил он.

7 октября вице-премьер-министр и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выступил с инициативой ввести всемирное перемирие на период зимних Олимпийских игр, которые будут проходить в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Идею поддержали в Организации Объединенных Наций, отметив, что это может стать важным шагом для восстановления диалога между государствами.

Ранее Италия призвала все страны, вовлеченные в вооруженные конфликты, соблюсти принцип "Олимпийского перемирия" и временно остановить боевые действия во время Игр 2026 года.

Как сообщал Фокус, Международный олимпийский комитет оставил в силе ограничения для спортсменов из России и Беларуси. Они смогут выступать только как нейтральные атлеты без государственной символики.

Фокус также писал, что РФ и Беларусь не пригласили на Олимпийские игры 2024 года.