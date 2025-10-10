Україна готова до перемир'я з РФ на час Олімпіади, — МЗС

У Києві заявили про підтримку пропозиції Італії запровадити глобальне перемир’я під час зимових Олімпійських ігор, які пройдуть з 6 по 22 лютого 2026 року в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо (Італія). Українська сторона наголосила, що готова до припинення бойових дій навіть раніше, ніж почнеться Олімпіада.

Як повідомляє РБК з посиланням на Міністерство закордонних справ України, офіційний Київ підтримує ініціативу Італії щодо проголошення всесвітнього перемир’я під час зимових Олімпійських ігор 2026 року. Про це на брифінгу заявив речник МЗС Георгій Тихий.

За словами представника відомства, Україна позитивно сприймає міжнародний заклик до миру, однак нагадує, що Росія неодноразово порушувала олімпійське перемир’я в минулому.

"Ми підтримуємо такий заклик. Але слід нагадати, що Росія розпочинала низку воєн під час Олімпійського перемир’я. Вона напала на Грузію під час Олімпіади, а вторгнення в Україну також розпочала у цей період", — зазначив Тихий.

Речник наголосив, що подібні дії Москви не є випадковими, адже під час світових спортивних подій увага міжнародних медіа зосереджується на змаганнях, що дозволяє Росії прикривати свої злочини.

Україна, за словами Тихого, готова до перемир’я не лише під час Олімпійських ігор, а й у будь-який момент. Київ, як підкреслив дипломат, уже давно погодився на пропозицію США щодо припинення вогню, проте Москва її ігнорує.

"Якщо Росії для цього потрібно 'олімпійське перемир’я', то нехай буде олімпійське. Але ми наполягаємо, щоб це сталося раніше Олімпіади. Заява італійського міністра спрямована на те, щоб стимулювати Росію до реальних кроків у напрямку миру", — додав він.

7 жовтня віцепрем’єр-міністр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні виступив із ініціативою запровадити всесвітнє перемир’я на період зимових Олімпійських ігор, що проходитимуть у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Ідею підтримали в Організації Об’єднаних Націй, зазначивши, що це може стати важливим кроком для відновлення діалогу між державами.

Раніше Італія закликала всі країни, залучені у збройні конфлікти, дотриматися принципу "Олімпійського перемир’я" та тимчасово зупинити бойові дії під час Ігор 2026 року.

Як повідомляв Фокус, Міжнародний олімпійський комітет залишив чинними обмеження для спортсменів з Росії та Білорусі. Вони зможуть виступати лише як нейтральні атлети без державної символіки.

Фокус також писав, що РФ і Білорусь не запросили на Олімпійські ігри 2024 року.