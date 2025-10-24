Лозунги о Львове, Бандере и Волыни: на матче "Шахтер" — "Легия" польские болельщики "дразнили" украинцев (фото)

Ультрас варшавской "Легии" устроили провокационную встречу украинцам на матче второго тура Лиги конференций против "Шахтера" в Кракове 23 октября. Они принесли провокационный баннер с надписью Lwów на фоне флага Польши, а также выкрикивали антиукраинские лозунги.

Польские болельщики также пытались пронести на стадион провокационный баннер с текстом "Мы помним Волынь", что отсылает к событиям Волынской трагедии в прошлом веке. Об этом рассказали в ТСН.

С баннером о Волыни фанатов не хотели пропускать, из-за чего они в ответ сначала устроили акцию протеста, отказываясь заходить на стадион. Однако впоследствии они передумали и все же зашли на событие.

После этого польские ультрас начали выкрикивать провокационные лозунги "Ї***и УПА и Бандеру", а также оскорбляли украинских футболистов. В частности они кричали "Шахтер" — к*рва".

Баннер с текстом "Мы помним Волынь" ультрас таки выставили во время матча, несмотря на запрет.

Відео дня

Telegram-канал Puzh On Tour также обнародовал кадр с матча. На фотографии видно еще один баннер от польских болельщиков: с текстом Lwów (польское название украинского города Львов) на фоне государственного флага Польши.

Puzh On Tour | баннер с текстом Lwów на матче "Шахтер" — "Легия"

Украинский обозреватель Богдан Мирошников в своем Telegram-канале также рассказал, что игроки "Шахтера" слышали оскорбления и ругань в свою сторону.

"Игроки "Шахтера" также говорили, что слышали оскорбления и ругань в свою сторону. Это просто так оставлять нельзя. Это нужно решать на уровне лидеров государств", — отметил Мирошников.

"Шахтер" — "Легия": чем закончился матч

Донецкий "Шахтер" во втором раунде группового турнира Лиги конференции уступил польской "Легии". Матч завершился со счетом 1:2 в пользу "Легии".

Окончательный счет на 94-й минуте основного времени установил Рафал Аугустиняк.

Так, "Шахтер", по итогам двух матчей, занимает 17 строчку из 36 возможных.

Напомним, в августе издание Gazeta Wyborcza сообщало, что после скандала на концерте Макса Коржа ультрас Польши призвали воровать с автомобилей украинские номерные знаки.

Также в августе в Polska Agencja Prasowa SA писали, что Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС, поскольку до сих пор не выяснен вопрос Волынской трагедии.