Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС: что стало причиной

Министр обороны Польши Михал Косиняк-Камыш заявил, что Украина не получит поддержки Варшавы в процессе вступления в ЕС, если не будет решен вопрос Волынской трагедии.

По информации издания Polska Agencja Prasowa SA, он отметил необходимость проведения эксгумации жертв Волынского геноцида и надлежащего чествования их памяти.

В то же время министр прокомментировал решение президента Польши ветировать помощь неработающим украинским беженцам по программе Rodzina 800+, а также заблокировать финансирование Starlink. В целом, по его мнению, такие действия "безрассудными и противоречащими национальной безопасности Польши". Он подчеркнул, что даже несмотря на возражения в канцелярии, сам факт подобных заявлений свидетельствует о наличии серьезной проблемы.

"Я всегда выступал решительно против любых попыток унижать доброе имя Польши или прославлять Бандеру. Я неоднократно говорил об этом четко и ясно. Но отказ в поддержке воюющей Украины противоречит безопасности польского государства. Помогать Украине — значит одновременно строить безопасную Польшу", — заявил министр.

Также министр обороны Польши напомнил, что еще в 2018 году при правительстве партии "Право и справедливость" (PiS) рассматривался вопрос о криминализации бандеризма, однако от него отказались. Более того, Косиняк-Камыш подчеркнул, что в период полномасштабной войны необходимо быть осторожными, ведь российская пропаганда активно пытается навязать мнение о "фашистах" у власти в Украине.

"Бандера был преступником, в этом нет сомнений. Волынский геноцид — один из самых страшных актов террора против нации в истории цивилизации. Украина должна взять на себя ответственность: провести эксгумации, соорудить памятники и обеспечить достойное захоронение. Мы никогда не откажемся от этого требования", — подчеркнул Косиняк-Камыш.

Вместе с тем прозвучало предостережение от поддержки российской риторики: нельзя подыгрывать пропаганде Кремля, когда украинцев называют фашистами. По словам министра, важно сочетать сохранение исторической памяти с ответственным противостоянием вызовам. И это можно делать взвешенно, как сейчас действует польская сторона, или же действовать только на эмоциях, что не приносит результата.

Напомним, Президент Польши Кароль Навроцкий предложил внести в законодательство положение о запрете "бандеровского символа" и приравнять его к нацистской и коммунистической символике.

Ранее Фокус сообщал, что появление красно-черного флага на Национальном стадионе в Варшаве во время концерта белорусского исполнителя Макса Коржа вызвало волну возмущения. Посол Украины в Польше Василий Боднар осудил инцидент и подчеркнул, что виновные должны быть наказаны.

Кроме того, после выступления Коржа полиция провела массовые задержания. В частности, правоохранители отчитались о более 100 нарушителях закона, части из которых грозит депортация.