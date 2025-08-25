"Стоп бандеризму": Польша предлагает приравнять символы ОУН-УПА к нацизму

Президент Польши Кароль Навроцкий выступил за внесение в законодательство положений о запрете "бандеровского символа" и приравнивание его к символам нацизма.

По информации Wirtualna Polska, президент заявил, что в законопроекте должен быть четкий лозунг: "Стоп бандеризму". Навроцкий отметил, что в Уголовном кодексе бандеровский символ должен быть приравнен к символам, соответствующим немецкому национал-социализму и советскому коммунизму. Кроме того, он предложил внести изменения в закон об Институте национальной памяти — Комиссию по преследованию преступлений против польского народа в части, касающейся преступлений ОУН-УПА. По словам президента, эти шаги направлены на противодействие российской пропаганде и построение польско-украинских отношений на основе справедливости, правды, взаимного уважения и партнерства.

Кроме этого, он прокомментировал вето на законопроект о помощи украинцам. Президент подчеркнул, что программа 800+ должна предоставляться только гражданам Украины, которые работают в Польше.

"Если украинцы получают преимущества в сфере здравоохранения без трудоустройства, это создает ситуацию, когда к полякам относятся хуже, чем к нашим гостям из Украины", — отметил Навроцкий.

Он добавил, что в такой форме закон о помощи украинцам он не подписал и намерен предложить собственный законопроект, который среди прочего будет предусматривать продление срока предоставления гражданства с трех до десяти лет.

Отметим, что 25 августа президент Польши Кароль Навроцкий предоставил парламенту две недели для доработки законопроекта. Кроме положений о помощи украинским беженцам, документ содержит ряд других предложений от главы государства.

Ранее Фокус сообщал, что появление красно-черного флага на Национальном стадионе в Варшаве во время выступления белорусского рэпера Макса Коржа вызвало волну возмущения. Посол Украины в Польше Василий Боднар осудил этот инцидент и подчеркнул, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

Более того, концерт белорусского рэпера Макса Коржа обернулся массовыми задержаниями — полиция Польши отчиталась о выявлении более 100 нарушителей законодательства, части из которых грозит депортация из страны.