"Стоп бандеризму": Польща пропонує прирівняти символи ОУН-УПА до нацизму

Президент Польщі Кароль Навроцький виступив за внесення до законодавства положень про заборону "бандерівського символу" та прирівняння його до символів нацизму.

Related video

За інформацією Wirtualna Polska, президент заявив, що у законопроєкті має бути чітке гасло: "Стоп бандеризму". Навроцький наголосив, що в Кримінальному кодексі бандерівський символ повинен бути прирівняний до символів, що відповідають німецькому націонал-соціалізму та радянському комунізму. Крім того, він запропонував внести зміни до закону про Інститут національної пам’яті – Комісію з переслідування злочинів проти польського народу у частині, що стосується злочинів ОУН-УПА. За словами президента, ці кроки спрямовані на протидію російській пропаганді та побудову польсько-українських відносин на засадах справедливості, правди, взаємної поваги та партнерства.

Окрім цього, він прокоментував вето на законопроєкт про допомогу українцям. Президент підкреслив, що програма 800+ має надаватися лише громадянам України, які працюють у Польщі.

"Якщо українці отримують переваги у сфері охорони здоров’я без працевлаштування, це створює ситуацію, коли до поляків ставляться гірше, ніж до наших гостей з України", – зазначив Навроцький.

Він додав, що в такій формі закон про допомогу українцям він не підписав і має намір запропонувати власний законопроєкт, який серед іншого передбачатиме продовження терміну надання громадянства з трьох до десяти років.

Зазначимо, що 25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький надав парламенту два тижні для доопрацювання законопроєкту. Окрім положень про допомогу українським біженцям, документ містить низку інших пропозицій від глави держави.

Раніше Фокус повідомляв, що поява червоно-чорного прапора на Національному стадіоні у Варшаві під час виступу білоруського репера Макса Коржа викликала хвилю обурення. Посол України в Польщі Василь Боднар засудив цей інцидент і наголосив, що винні мають бути притягнуті до відповідальності.

Ба більше, концерт білоруського репера Макса Коржа обернувся масовими затриманнями — поліція Польщі відзвітувала про виявлення понад 100 порушників законодавства, частині з яких загрожує депортація з країни.