Скандал на концерті Макса Коржа: Польща почала депортувати перших українців (відео)

Концерт білоруського репера Макса Коржа обернувся масовими затриманнями — поліція Польщі відзвітувала про виявлення понад 100 порушників законодавства, частині з яких загрожує депортація з країни.

Перших громадян України вже відправили додому, зокрема 18-річну Ангеліну з Дніпра, пише Gazeta Wyborcza.

Вона приїхала до Польщі разом із бабусею 2022 року одразу після початку вторгнення ЗС РФ і мешкала в Прушкуві біля Варшави. Ангеліна навчалася в університеті та підробляла в інтернет-магазині.

9 серпня вона пішла на концерт репера на Національному стадіоні і була затримана разом зі 109 іншими глядачами за хуліганство.

Розповідаючи подробиці того вечора, співрозмовниця видання додала, що в якийсь момент люди почали стрибати з трибун, і вона піддалася цьому імпульсу. У підсумку решту концерту вона просиділа в камері в підвалі стадіону, а кілька наступних днів перебувала під наглядом поліції.

"Вони ставилися до мене як до небезпечної злочинниці. Потім був суд і мене оштрафували на 2 тис. злотих, хоча я нічого поганого не зробила", — продовжує Ангеліна.

Але штрафом справа не обмежилася. 18 серпня її життя кардинально змінилося, коли в її двері постукали двоє прикордонників.

"Я ніколи не уявляла, що похід на концерт закінчиться для мене так драматично. За мною прийшли о шостій ранку. Мені навіть не дозволили взяти речі. Мене забрали і депортували в Україну. Також на п'ять років заборонили в'їзд до Шенгенської зони", — каже вона.

Репортаж польського телеканалу про заворушення на концерті Макса Коржа

За словами дівчини, вона опинилася в складній ситуації:

"Це величезний удар для мене. Я живу з бабусею, якій щодня потрібна моя допомога. У мене тут була робота, і я продовжувала навчання. Тепер у мене це все забрали. У моєму рідному місті йде війна, і повернення туди пов'язане з небезпекою, але ніхто цього не врахував. Українські прикордонники сказали мені, що вони щодня депортують кілька людей через концерт Макса Коржа. Я боюся, що буде далі. У моєму місті дуже небезпечно, немає роботи чи можливостей навчатися. Я спустошена".

Про те, що буде депортація порушників, 12 серпня повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він підкреслив, що поляки були шоковані актами агресії, провокаціями і червоно-чорним прапором, забороненим у країні.

Концерт Макса Коржа у Варшаві та прапор УПА

Виступ Макса Коржа відбувся на Національному стадіоні PGE 9 серпня і зібрав близько 100 тисяч глядачів. Червоно-чорний прапор, який було піднято серед публіки, депутат партії "Право і справедливість" Даріуш Матецький назвав неприйнятним і пообіцяв подати скаргу в окружну прокуратуру Варшави.

Польська поліція під час концерту затримала 109 осіб за правопорушення, зокрема зберігання наркотиків, напад на охоронців, використання піротехніки та незаконне проникнення. Було накладено штрафи на суму близько 11 тисяч 500 злотих (130 тисяч грн, — ред.) і подано 38 заяв до суду.

Чоловік, який приніс прапор, пізніше вибачився у відеозверненні.

"Якщо хтось образився, я прошу вибачення. Дякую полякам, які допомагають Україні, і ще раз вибачте мене", — сказав він.

Адміністрація стадіону заявила про звернення до правоохоронців щодо можливого злочину.

Загалом польська влада збирається випровадити з країни 57 українців і шість білорусів.

Раніше Фокус писав, що посол України в Польщі Василь Боднар засудив інцидент і заявив, що винні мають понести покарання.