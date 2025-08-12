Скандал на концерті Макса Коржа: Польща депортує майже 60 українців

Українці розгорнули на заході червоно-чорні прапори ОУН-УПА і влаштували масові заворушення. Тепер вони мають покинути країну добровільно або примусово.

Related video

Після концерту білоруського репера Макса Коржа на Національному стадіоні у Варшаві проти 63 осіб порушили справи. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, якого процитувало агентство РАР.

Українці розгорнули на концерті синьо-жовті та червоно-чорні прапори ОУН-УПА, а також влаштували масові заворушення.

"Йдеться про заворушення, акти агресії та окремі провокації. Події були абсолютно необґрунтовані і вимагали оперативного реагування", — сказав він.

Люди, щодо яких порушено справи, будуть змушені покинути країну добровільно, або примусово. До групи входять 57 громадян України та шість громадян Білорусі.

Глава уряду наголосив, що в Польщі не можна допустити розпалювання антиукраїнських настроїв.

"Українська влада повинна подбати про те, щоб ні в кого в Києві, в Україні чи Польщі не виникло думки про те, щоб українці робили непотрібні антипольські жести", — наголосив він.

Глава МВС Польщі Марчін Кервіньський додав, що будь-хто, хто приїхав до Польщі як гість і вчинив злочин, має бути депортований якомога швидше.

Варшавська поліція затримала 109 осіб на концерті Макса Коржа. Вони отримали звинувачення у зберіганні наркотиків, нападі на охоронців і пронесенні піротехніки.

Нагадаємо, у соцмережах обурювалися поведінкою українців на концерті Макса Коржа. Деякі користувачі зазначили, що побачили "купу тіл без ідентичності з українськими прапорами".

Фокус також писав, що вокаліст британської рок-групи Judas Priest Роб Гелфорд виходив на сцену з прапором України, щоб підтримати воюючу країну.