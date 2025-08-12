Скандал на концерте Макса Коржа: Польша депортирует почти 60 украинцев

Украинцы развернули на мероприятии красно-черные флаги ОУН-УПА и устроили массовые беспорядки. Теперь они должны покинуть страну добровольно или принудительно.

После концерта белорусского рэпера Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве против 63 человек возбудили дела. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, которого процитировало агентство РАР.

Украинцы развернули на концерте сине-желтые и красно-черные флаги ОУН-УПА, а также устроили массовые беспорядки.

"Речь идет о беспорядках, актах агрессии и отдельных провокациях. События были совершенно необоснованны и требовали оперативного реагирования", — сказал он.

Люди, в отношении которых возбуждены дела, будут вынуждены покинуть страну добровольно, или принудительно. В группу входят 57 граждан Украины и шесть граждан Беларуси.

Глава правительства подчеркнул, что в Польше нельзя допустить разжигания антиукраинских настроений.

"Украинская власть должна позаботиться о том, чтобы ни у кого в Киеве, в Украине или Польше не возникло мысли о том, чтобы украинцы делали ненужные антипольские жесты", — подчеркнул он.

Глава МВД Польши Марчин Кервиньский добавил, что любой, кто приехал в Польшу в качестве гостя и совершил преступление, должен быть депортирован как можно скорее.

Варшавская полиция задержала 109 человек на концерте Макса Коржа. Они получили обвинения в хранении наркотиков, нападении на охранников и проносе пиротехники.

Напомним, в соцсетях возмущались поведением украинцев на концерте Макса Коржа. Некоторые пользователи отметили, что увидели "кучу тел без идентичности с украинскими флагами".

Фокус также писал, что вокалист британской рок-группы Judas Priest Роб Гэлфорд выходил на сцену с флагом Украины, чтобы поддержать воюющую страну.