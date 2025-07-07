Во время празднования 60-летия Scorpions на сцене появился украинский флаг (видео)

Вокалист британского хэви-метал коллектива Judas Priest, Роб Гэлфорд, выразил свою поддержку Украине. Он вышел на сцену с сине-желтым флагом.

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Роб Гелфорд с флагом Украины вышел во время празднования 60-летия известной немецкой рок-группы Scorpions, которое состоялось 5 июля в городе Ганновер. Об этом сообщили в United24, опубликовав видео с концерта.

Когда фронтмен Judas Priest появился на сцене, зрители тепло его встретили аплодисментами. Другие участники концерта также присоединились к акции, держа сине-желтый флаг и поклонившись публике.

"Вокалист группы Judas Priest Роб Гелфорд вышел с украинским флагом на сцену во время празднования 60-летия Scorpions. Обе группы не впервые поддерживают Украину публично. Спасибо, что напоминаете миру о нашей стране", — говорится в подписи к видео на странице United24.

Напомним, в 2022 году легендарные Scorpions поддержали Украину на концерте в Тель-Авиве. Клаус Майне спел знаменитую песню Wind of Change в поддержку украинцев.

Фокус также писал, что в июне 2025 года лидер популярной группы Imagine Dragons в очередной раз поддержал Украину во время концерта в рамках международного тура. На этот раз Дэн Рейнольдс на сцене продемонстрировал флаг 122 бригады ТрО.

В мае 2025 года Imagine Dragons выразил поддержку Украине во время Loom World Tour в Милане. Лидер группы Дэн Рейнольдс поднял флаг Украины на концерте.