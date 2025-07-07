Під час відзначення 60-річчя Scorpions на сцені з'явився український прапор (відео)

Вокаліст британського хеві-метал колективу Judas Priest, Роб Гелфорд, висловив свою підтримку Україні. Він вийшов на сцену з синьо-жовтим прапором.

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Роб Гелфорд з прапором України вийшов під час святкування 60-річчя відомого німецького рок-гурту Scorpions, яке відбулося 5 липня у місті Ганновер. Про це повідомили в United24, опублікувавши відео з концерту.

Коли фронтмен Judas Priest з'явився на сцені, глядачі тепло його зустріли оплесками. Інші учасники концерту також приєдналися до акції, тримаючи синьо-жовтий прапор та вклонившись публіці.

"Вокаліст гурту Judas Priest Роб Гелфорд вийшов з українським прапором на сцену під час святкування 60-річчя Scorpions. Обидва гурти не вперше підтримують Україну публічно. Дякуємо, що нагадуєте світові про нашу країну", — йдеться у підписі до відео на сторінці United24.

Нагадаємо, в 2022 році легендарні Scorpions підтримали Україну на концерті в Тель-Авіві. Клаус Майне заспівав знамениту пісню Wind of Change на підтримку українців.

Фокус також писав, що у червні 2025 лідер популярного гурту Imagine Dragons вкотре підтримав Україну під час концерту в межах міжнародного туру. Цього разу Ден Рейнольдс на сцені продемонстрував прапор 122 бригади ТрО.

У травні 2025 року Imagine Dragons висловив підтримку Україні під час Loom World Tour в Мілані. Лідер гурту Ден Рейнольдс підняв прапор України на концерті.