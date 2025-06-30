Соліст Imagine Dragons на концерті поцілував прапор 122 бригади ТрО (відео)

Лідер популярного гурту Imagine Dragons вкотре підтримав Україну під час концерту в межах міжнародного туру. Цього разу Ден Рейнольдс на сцені продемонстрував прапор 122 бригади ТрО.

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Ден Рейнольдс підняв прапор бригади та показав знак перемоги та миру під час концерту у Європі, повідомили в 122 окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ.

"Під час концерту Imagine Dragons соліст гурту Ден Рейнольдс підняв прапор нашої бригади — символічний жест підтримки, який не залишив байдужим жодного українця. Показав знак перемоги, поцілував прапор і повернув його. Під час виступу синьо-жовтий стяг ще не раз з’являвся на сцені — як нагадування всьому світу, що Україна бореться", — йдеться у повідомленні.

Під час дійства глядачі вибухнули оваціями, і згодом співак повернув прапор людям в залі.

Як Imagine Dragons підтримують Україну

Гурт Imagine Dragons не вперше висловлює свою підтримку Україні. Зокрема, в 2022 році на концерті у Празі вокаліст колективу Ден Рейнольдс вийшов на сцену з українським прапором у руках. Прапор артисту передала мешканка Північної Салтівки із Харкова. Цей спальний район був практично повністю знищений унаслідок обстрілу ЗС РФ. Артист під час виконання чергової композиції притискав прапор до серця.

Також фронтмен Imagine Dragons Ден Рейнольдс присвятив промову та пісню Україні.

Згодом в 2023 році Imagine Dragons зняли кліп в Україні на композицію Crushed. Він показує історію 14-річного Сашка зі звільненого села в Миколаївській області, який втратив свій будинок через воєнну агресію Росії. Прем'єра відбулася 10 травня 2023 року. Музиканти, які також є послами благодійної платформи UNITED24, показали кадри потерпілого від обстрілу села Новогригорівка, яке п'ять місяців було під російською окупацією. У кліпі також йдеться, як хлопчик ховався від обстрілів ЗС РФ у бомбосховищі.

У травні 2025 року Imagine Dragons висловив підтримку Україні під час Loom World Tour в Мілані. Лідер гурту Ден Рейнольдс підняв прапор України на концерті.