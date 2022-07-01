Фронтмен Imagine Dragons Ден Рейнольдс присвятив промову та пісню Україні (відео)

Артист був дуже емоційний у своєму зверненні.

34-річний американський співак і фронтмен гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс, який разом із колективом зараз перебуває у світовому турне, виступив на фестивалі Opener у Польщі та підтримав Україну й людей, які змушені були втекти від війни, втративши все.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Артист звернувся до присутніх, у тому числі й до біженців, зазначивши, що знає: вони теж є на концерті.

"Чому ми не можемо зробити щось більше, ніж співати пісні з підтримкою? Я почуваюся безпорадним… Я читав ваші листи, ваші слова. Я знаю, що ви тут, і ця пісня для вас. Нехай ваші сім'ї будуть у безпеці та прийде мир, який побачать ваші діти", — сказав батько чотирьох дітей. Слова Рейнольдса зустріли бурхливими оваціями, а українці, які прийшли на його виступ, не могли стримати сліз.

Після того, як сказав промову, Ден виконав пісню Alphaville Forever Young.

Раніше Рейнольдс уже виходив на сцену в Празі з українським прапором, який йому передала мешканка зруйнованої російськими військами Північної Салтівки в Харкові.

Концерт Imagine Dragons мав відбутися і в Києві, він був запланований на 3 червня. Однак через активні воєнні дії, що продовжуються, виступ групи скасували, про що організатори сповістили всіх, хто купив квитки. Сам колектив ще 25 лютого повідомив про те, що всі концерти в Україні та Росії скасовуються.

"У світлі недавніх подій ми із сумом повідомляємо, що наші концерти в Росії та Україні скасовуються до подальшого повідомлення. Наші думки з Україною та всіма іншими, які страждають від цієї непотрібної війни", — йдеться в публікації із жовто-синім прапором на фото.

Нагадаємо, що, окрім зірок шоу-бізнесу, діячів мистецтва, письменників, науковців, Україну підтримали й члени британської королівської родини, зокрема Кейт Міддлтон і принц Вільям.

У свою чергу американський письменник Стівен Кінг прямим текстом назвав Росію та Путіна головною світовою загрозою.