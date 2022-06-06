Соліст Imagine Dragons вийшов на сцену у Празі з прапором України (відео)

Прапор музикантам привезли з найзруйнованішого району Харкова.

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Американський поп-рок-гурт Imagine Dragons, який зараз робить світове турне, приєднався до величезної кількості знаменитостей, які підтримали Україну, що протистоїть російській агресії. На концерті у Празі (Чехія) вокаліст колективу Ден Рейнольдс вийшов на сцену з українським прапором у руках.

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Як повідомляють ЗМІ, прапор артисту передала мешканка Північної Салтівки із Харкова. Цей спальний район був практично повністю знищений унаслідок обстрілу ЗС РФ. Артист під час виконання чергової композиції притискав прапор до серця.

3 червня на НСК "Олімпійський" мав відбутися концерт Imagine Dragons, однак у цей день усі, хто придбав квитки на шоу, отримали повідомлення про те, що концерт скасовано "з очевидних причин".

[ + – ] Українці, які купили квитки на концерт Imagine Dragons, отримали такі смс Фото: Скриншот

Колектив підтримав Україну ще й тим, що скасував усі заплановані раніше концерти у Росії, також взяв участь у благодійному міжнародному телемарафоні Save Ukraine.

"Ми любимо вас, ми думаємо про вас. Деякі з наших улюблених виступів за нашу кар'єру були в Україні. Ми на вашому боці, підтримуємо вас і сподіваємось, що багато разів приїдемо в Україну, щоб особисто поговорити з українцями", — заявили тоді Рейнольдс і його музиканти.

Нагадаємо, нещодавно не менш відома співачка Біллі Айліш поцілувала на концерті український прапор, який їй дала наша співвітчизниця Jerry Heil.