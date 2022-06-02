Біллі Айліш на своєму концерті поцілувала український прапор (відео)

Прапор їй передала співачка Jerry Heil.

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Американська співачка Біллі Айліш під час концерту в Німеччині піднялася на сцену з українським прапором. Про це написала співачка Jerry Heil, яка зараз перебуває за кордоном і сама виступає із благодійними концертами, щоб допомогти українцям.

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Концерт Біллі проходив у німецькому місті Бонн, розповіла українська виконавиця. Jerry Heil вдалося пройти в перший ряд фан-зони та за допомогою інших глядачів передати прапор Айліш.

[ + – ] Біллі Айліш із прапором України

За словами української артистки, на її прохання пропустити її ближче до сцени, щоб вручити Біллі Айліш український прапор, реагували не всі. Але вона відреагувала з гумором, написавши, що це все-таки концерт відомої виконавиці, тому всі хотіли стати ближче до сцени.

"Мені вдалося дати прапор Біллі Айліш. Друзі, дякую за те, що підтримуєте Україну та дозволяєте світові почути і побачити нас знову", — написала Jerry Heil.

Проте, зрештою місія увінчалася успіхом і Біллі відреагувала гідно. Вона прийняла український прапор, поцілувала його та притиснула до грудей. А згодом виконала пісню Happier Than Ever.

[ + – ] Біллі Айліш із прапором України Фото: Скриншот

Нагадаємо, у квітні Біллі Айліш брала участь у благодійному концерті на підтримку України Stand Up For Ukraine.

[ + – ] Концерт Біллі Айліш у Бонні

А на концерті в Цюриху музиканти культового рок-гурту Rammstein самі взяли український прапор одного зі своїх фанатів на концерті.

Музиканти добиралися на сцену на надувних човнах, буквально "пропливаючи" по руках своїх фанатів до сцени.