Біллі Айліш на своєму концерті поцілувала український прапор (відео)
Прапор їй передала співачка Jerry Heil.
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Американська співачка Біллі Айліш під час концерту в Німеччині піднялася на сцену з українським прапором. Про це написала співачка Jerry Heil, яка зараз перебуває за кордоном і сама виступає із благодійними концертами, щоб допомогти українцям.
Концерт Біллі проходив у німецькому місті Бонн, розповіла українська виконавиця. Jerry Heil вдалося пройти в перший ряд фан-зони та за допомогою інших глядачів передати прапор Айліш.
За словами української артистки, на її прохання пропустити її ближче до сцени, щоб вручити Біллі Айліш український прапор, реагували не всі. Але вона відреагувала з гумором, написавши, що це все-таки концерт відомої виконавиці, тому всі хотіли стати ближче до сцени.
"Мені вдалося дати прапор Біллі Айліш. Друзі, дякую за те, що підтримуєте Україну та дозволяєте світові почути і побачити нас знову", — написала Jerry Heil.
Проте, зрештою місія увінчалася успіхом і Біллі відреагувала гідно. Вона прийняла український прапор, поцілувала його та притиснула до грудей. А згодом виконала пісню Happier Than Ever.
Нагадаємо, у квітні Біллі Айліш брала участь у благодійному концерті на підтримку України Stand Up For Ukraine.
А на концерті в Цюриху музиканти культового рок-гурту Rammstein самі взяли український прапор одного зі своїх фанатів на концерті.
Музиканти добиралися на сцену на надувних човнах, буквально "пропливаючи" по руках своїх фанатів до сцени.