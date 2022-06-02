Билли Айлиш на своем концерте поцеловала украинский флаг (видео)

Флаг ей передала украинская певица Jerry Heil

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Американская певица Билли Айлиш на концерте в Германии поднялась на сцену с украинским флагом. Об этом написала певица Jerry Heil, которая сейчас находится за границей и сама выступает с благотворительными концертами, чтобы помочь украинцам.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Концерт Билли проходил в немецком городе Бонн, рассказала украинская исполнительница. Jerry Heil удалось пройти в первый ряд фан-зоны и с помощью других зрителей передать флаг Айлиш.

По словам украинской артистки, на ее просьбы пропустить ее поближе к сцене, чтобы вручить Билли Айлиш украинский флаг, реагировали не все. Но она отреагировала с юмором, написав, что это все таки концерт известной исполнительницы, так что все хотели стать поближе к сцене.

"Мне удалось дать флаг Билли Айлиш. Друзья, большое спасибо за то, что поддерживаете Украину и позволяете миру услышать и увидеть нас снова", — написала Jerry Heil.

Но, в итоге миссия увенчалась успехом и Билли отреагировала достойно. Она приняла украинский флаг, поцеловала его и прижала к груди. А потом исполнила песню Happier Than Ever.

[ + – ] Билли Айлиш с флагом Украины Фото: Скриншот

Напомним, в апреле Билли Айлиш принимала участие в благотворительном концерте в поддержку Украины Stand Up For Ukraine.

[ + – ] Концерт Билли Айлиш в Бонне

А на концерте в Цюрихе музыканты культовой рок-группы Rammstein сами взяли украинский флаг у одного из своих фанатов на концерте.

Музыканты добирались на сцену на надувных лодках, буквально, "проплывая" по рукам своих фанатов к сцене.