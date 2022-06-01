Rammstein подняли украинский флаг на своем концерте в Цюрихе

Легендарная группа и раньше выступала в поддержку Украины

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На концерте в швейцарском Цюрихе рок-группа Rammstein подняла украинский флаг. Об этом сообщает издание Tribune de Genève.

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На концерт собралось около 50 тысяч зрителей и кто-то в толпе поднял украинский флаг. Музыканты, которые добирались на сцену на надувных лодках, взяли его и подняли на головой.

Произошло это во время исполнения композиции Rammstein Engel.

Позже на Facebook-странице музыкантов появилcя пост с этим снимком и подписью: "рука об руку, мы больше никогда не будем одинокими". Это цитата из песни Armee der Tristen, которую рокеры выпустили в апреле.

Фото: Rammstein Official

[ + – ] Концерт Rammstein в Цюрихе Фото: Rammstein Official

В статье швейцарского издания о концерте высказались более поэтично, напомнив о войне "у ворот Европы".

"Вспышки на сцене иногда напоминали о войне у ворот Европы. Желто-голубой флаг появился на несколько мгновений, прежде чем снова исчезнуть. Ницше как-то теоретизировал идею вечного возвращения, обрекая человека на бесконечное переживание одного и того же события: как и в голосе Тилля Линдемана, в этой идее есть что-то одновременно обнадеживающее и ужасающее".

Напомним, ранее Тилль Линдеманн, солист Rammstein, помогал украинским беженцам, которые прибывали в Берлин вскоре после вторжения ВС РФ в Украину. По словам украинки, которая встретила Тилля среди волонтеров на ЖД вокзале, он оплатил ей номер в гостинице и дал денег на ужин.