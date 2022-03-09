Солист Rammstein помогает украинским беженцам на вокзале в Берлине

О встрече с Тиллем Линдеманном рассказала киевлянка Анна

Фронтмен популярной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, как оказалось лично помогает беженцам из Украины. Об этом рассказала в Instagram киевлянка Анна Комм, которая выехала из Украины в Берлин, когда на территорию нашей страны вторглись российские войска.

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По словам украинки, она встретила артиста среди волонтеров на ЖД вокзале Берлина, когда пыталась найти временное жилье до своего следующего рейса. Немецкие волонтеры сообщили ей, что мест в столице нет, и она может остановиться в палатке для беженцев. И когда она уже совсем отчаялась, помощь ей оказал Тилль Линдеманн.

"Подходит Тилль с Джессикой (директор Тилля) о чем-то говорят с волонтером. Я не могу поверить, что передо мной среди всего этого апокалипсиса стоит солист группы Rammstein в модном пальто, в не менее модных ботинках и в шапке от известного бренда. У него ужасно добрые и красивые глаза. И волонтер говорит, что Тилль поселит меня в гостиницу", — рассказала Анна.

По словам девушки, солист группы отвел ее в гостиницу, оплатил номер в гостинице и дал 50 евро на ужин.

"Я хочу плакать. Целую Тилля раза три. Он смущается. Я говорю ему, что раньше я любила Бритни Спирс, а сейчас люблю Rammstein. Он очень искренне хохочет. Я приглашаю его на Кипр к своим друзьям. А он говорит, что здесь нужна его помощь. Мировая супер-звезда, просто на вокзале помогает беженцам из Украины с жильем. Искренне и со всей душой", – отметила Анна.

Напомним, ранее Линдеманн отменил концерты группы Rammstein в России. Впрочем, в этом он был не одинок. Свои концерты также отменили Imagine Dragons, Franz Ferdinand, Игги Поп, The Killers, Green Day, BrainStorm и многие другие. А участники культовой британской рок-группы Deep Purple заявили, что хоть и являются аполитичными, но поддерживают Украину и возвращают автограф бывшего премьер-министра и президента РФ Дмитрия Медведева, который они получили в 2011 году.