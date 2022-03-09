Солист Rammstein помогает украинским беженцам на вокзале в Берлине
О встрече с Тиллем Линдеманном рассказала киевлянка Анна
Фронтмен популярной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, как оказалось лично помогает беженцам из Украины. Об этом рассказала в Instagram киевлянка Анна Комм, которая выехала из Украины в Берлин, когда на территорию нашей страны вторглись российские войска.
По словам украинки, она встретила артиста среди волонтеров на ЖД вокзале Берлина, когда пыталась найти временное жилье до своего следующего рейса. Немецкие волонтеры сообщили ей, что мест в столице нет, и она может остановиться в палатке для беженцев. И когда она уже совсем отчаялась, помощь ей оказал Тилль Линдеманн.
"Подходит Тилль с Джессикой (директор Тилля) о чем-то говорят с волонтером. Я не могу поверить, что передо мной среди всего этого апокалипсиса стоит солист группы Rammstein в модном пальто, в не менее модных ботинках и в шапке от известного бренда. У него ужасно добрые и красивые глаза. И волонтер говорит, что Тилль поселит меня в гостиницу", — рассказала Анна.
По словам девушки, солист группы отвел ее в гостиницу, оплатил номер в гостинице и дал 50 евро на ужин.
"Я хочу плакать. Целую Тилля раза три. Он смущается. Я говорю ему, что раньше я любила Бритни Спирс, а сейчас люблю Rammstein. Он очень искренне хохочет. Я приглашаю его на Кипр к своим друзьям. А он говорит, что здесь нужна его помощь. Мировая супер-звезда, просто на вокзале помогает беженцам из Украины с жильем. Искренне и со всей душой", – отметила Анна.
Напомним, ранее Линдеманн отменил концерты группы Rammstein в России. Впрочем, в этом он был не одинок. Свои концерты также отменили Imagine Dragons, Franz Ferdinand, Игги Поп, The Killers, Green Day, BrainStorm и многие другие. А участники культовой британской рок-группы Deep Purple заявили, что хоть и являются аполитичными, но поддерживают Украину и возвращают автограф бывшего премьер-министра и президента РФ Дмитрия Медведева, который они получили в 2011 году.