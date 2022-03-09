Соліст Rammstein допомагає українським біженцям на вокзалі в Берліні

Про зустріч із Тіллем Ліндеманном розповіла киянка Анна.

Фронтмен популярного німецького гурту Rammstein Тілль Ліндеманн, як виявилося, особисто допомагає біженцям з України. Про це розповіла в Instagram киянка Анна Комм, яка виїхала з України в Берлін, коли на територію нашої країни вторглися російські війська.

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За словами українки, вона зустріла артиста серед волонтерів на залізничному вокзалі Берліна, коли намагалася знайти тимчасове житло до наступного рейсу. Німецькі волонтери повідомили їй, що місць у столиці немає, і вона може зупинитися у наметі для біженців. І коли вона вже зовсім зневірилася, допомогу їй надав Тілль Ліндеманн.

"Підходить Тілль з Джессікою (директорка Тілля) про щось говорять з волонтером. Я не можу повірити, що переді мною серед усього цього апокаліпсису стоїть соліст гурту Rammstein у модному пальті, у не менш модних черевиках і в шапці від відомого бренду. У нього жахливо добрі та гарні очі. І волонтер каже, що Тілль поселить мене в готель", — розповіла Анна.

За словами дівчини, соліст групи відвів її до готелю, сплатив номер у готелі та дав 50 євро на вечерю.

"Я хочу йому плакати. Цілую Тілля рази три. Він бентежиться. Я кажу йому, що раніше я любила Брітні Спірс, а зараз люблю Rammstein. Він дуже щиро регоче. Я запрошую його на Кіпр до своїх друзів. А він каже, що тут потрібна його допомога. Світова супер-зірка просто на вокзалі допомагає біженцям з України із житлом. Щиро і з усією душею", — зазначила Анна.

Нагадаємо, раніше Ліндеманн скасував концерти гурту Rammstein у Росії. Утім, у цьому він був не самотній. Свої концерти також скасували Imagine Dragons, Franz Ferdinand, Іггі Поп, The Killers, Green Day, BrainStorm і багато інших. А учасники культового британського рок-гурту Deep Purple заявили, що хоч і є аполітичними, але підтримують Україну та повертають автограф колишнього прем'єр-міністра та президента РФ Дмитра Медведєва, який вони отримали в 2011 році.