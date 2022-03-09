Соліст Rammstein допомагає українським біженцям на вокзалі в Берліні
Про зустріч із Тіллем Ліндеманном розповіла киянка Анна.
Фронтмен популярного німецького гурту Rammstein Тілль Ліндеманн, як виявилося, особисто допомагає біженцям з України. Про це розповіла в Instagram киянка Анна Комм, яка виїхала з України в Берлін, коли на територію нашої країни вторглися російські війська.
За словами українки, вона зустріла артиста серед волонтерів на залізничному вокзалі Берліна, коли намагалася знайти тимчасове житло до наступного рейсу. Німецькі волонтери повідомили їй, що місць у столиці немає, і вона може зупинитися у наметі для біженців. І коли вона вже зовсім зневірилася, допомогу їй надав Тілль Ліндеманн.
"Підходить Тілль з Джессікою (директорка Тілля) про щось говорять з волонтером. Я не можу повірити, що переді мною серед усього цього апокаліпсису стоїть соліст гурту Rammstein у модному пальті, у не менш модних черевиках і в шапці від відомого бренду. У нього жахливо добрі та гарні очі. І волонтер каже, що Тілль поселить мене в готель", — розповіла Анна.
За словами дівчини, соліст групи відвів її до готелю, сплатив номер у готелі та дав 50 євро на вечерю.
"Я хочу йому плакати. Цілую Тілля рази три. Він бентежиться. Я кажу йому, що раніше я любила Брітні Спірс, а зараз люблю Rammstein. Він дуже щиро регоче. Я запрошую його на Кіпр до своїх друзів. А він каже, що тут потрібна його допомога. Світова супер-зірка просто на вокзалі допомагає біженцям з України із житлом. Щиро і з усією душею", — зазначила Анна.
Нагадаємо, раніше Ліндеманн скасував концерти гурту Rammstein у Росії. Утім, у цьому він був не самотній. Свої концерти також скасували Imagine Dragons, Franz Ferdinand, Іггі Поп, The Killers, Green Day, BrainStorm і багато інших. А учасники культового британського рок-гурту Deep Purple заявили, що хоч і є аполітичними, але підтримують Україну та повертають автограф колишнього прем'єр-міністра та президента РФ Дмитра Медведєва, який вони отримали в 2011 році.