Група Deep Purple підтримала Україну та повернула Дмитру Медведєву автограф

Британська рок-група Deep Purple зазначила, що є аполітичною, але не тоді, коли її "українських друзів убивають, щоб задовольнити психопатичні амбіції російського лідера".

Культовий британський рок-гурт Deep Purple повідомив на своїх офіційних інтернет-ресурсах, що підтримує Україну й український народ, а також повертає автограф колишнього прем'єр-міністра та президента РФ Дмитра Медведєва, який вони отримали в 2011 році.

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"Як правило, Deep Purple є аполітичним, але не зараз", — йдеться у повідомленні.

Рокери не приховували, що бували в Росії і давали приватні концерти.

"Ми аполітичний гурт. Це музика. Але так було раніше. Ми засуджуємо військових Путіна за звірства над безневинними чоловіками, жінками та дітьми в Україні", — заявив бас-гітарист Deep Purple Роджер Гловер.

А клавішник групи Дон Ейрі звернувся особисто до заступника голови Ради безпеки Росії, президента РФ (2008-2012) та колишнього прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, який є великим шанувальником групи. Ейрі повернув йому його автограф, отриманий в 2011 році.

"Якщо наша заява означатиме, що ми ніколи більше не побачимо наших російських друзів, то це велика жертва, але це нічого порівняно з тим, щоб більше ніколи не бачити наших українських друзів, яких вбивають, щоб задовольнити психопатичні амбіції російського лідера", — заявив вокаліст гурту Йєн Ділан.

А ударник Йєн Пейс висловив сподівання, що вторгнення російських військ в Україну обернеться "остаточним крахом Путіна".

Нагадаємо, Deep Purple — британський рок-гурт, створений у лютому 1968-го року в Гартфорді. Разом із Led Zeppelin's і Black Sabbath їх вважають засновниками музичних стилів хард-рок і хеві-метал.

Нагадаємо, раніше підтримку Україні та її громадянам висловили зірки з усього світу. А Міла Куніс, уродженка Чернівців, разом із чоловіком, актором Ештоном Кутчером, виділили 3 мільйони доларів на допомогу українцям, які постраждали від війни.