Группа Deep Purple поддержала Украину и вернула Дмитрию Медведеву автограф

Британская рок-группа Deep Purple отметила, что является аполитичной, но не тогда, когда ее "украинских друзей убивают, чтобы удовлетворить психопатические амбиции российского лидера"

Культовая британская рок-группа Deep Purple сообщила на своих официальных интернет-ресурсах, что поддерживает Украину и украинский народ, а также возвращает автограф бывшего премьер-министра и президента РФ Дмитрия Медведева, который они получили в 2011 году.

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"Как правило, Deep Purple является аполитичным, но не сейчас", – говорится в сообщении.

Рокеры не стали скрывать, что бывали в России и давали частные концерты.

"Мы аполитичная группа. Это музыка. Но так было раньше. Мы осуждаем военных Путина за зверства над невинными мужчинами, женщинами и детьми в Украине", – заявил бас-гитарист Deep Purple Роджер Гловер.

А клавишник группы Дон Эйри обратился лично к заместителю председателя Совета безопасности России, президенту РФ (2008-2012) и бывшему премьер-министру России Дмитрию Медведеву, который является большим поклонником группы. Эйри вернул ему его же автограф, полученный в 2011 году.

"Если наше заявление будет означать, что мы никогда больше не увидим наших российских друзей, то это большая жертва, но это ничто по сравнению с тем, чтобы больше никогда не видеть наших украинских друзей, которых убивают, чтобы удовлетворить психопатические амбиции российского лидера", – заявил вокалист группы Йен Дилан.

А ударник Йен Пейс выразил надежду, что вторжение российских войск в Украину обернется "окончательным крахом Путина".

Напомним, Deep Purple – британская рок-группа, созданная в феврале 1968-го года в Гартфорде. Вместе с Led Zeppelin's и Black Sabbath их считают основателями музыкальных стилей хард-рок и хэви-метал.

Напомним, ранее поддержку Украине и ее гражданам выразили звезды со всего мира. А Мила Кунис, уроженка Черновцов, вместе с мужем, актером Эштоном Кутчером, выделили 3 миллиона долларов в помощь украинцам, пострадавшим от войны.