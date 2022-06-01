Rammstein підняли український прапор на своєму концерті в Цюріху

Легендарний гурт і раніше виступав на підтримку України

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На концерті у швейцарському Цюріху рокгурт Rammstein підняв український прапор. Про це повідомляє видання Tribune de Genève.

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На концерт зібралося близько 50 тисяч глядачів, і хтось у натовпі підняв український прапор. Музиканти, які добиралися на сцену на надувних човнах, взяли його та підняли на голову.

Сталося це під час композиції Rammstein Engel.

Пізніше на Facebook-сторінці музикантів з'явився пост із цим знімком і підписом: "Рука об руку, ми більше ніколи не будемо самотніми". Це цитата з пісні Armee der Tristen, яку рокери випустили у квітні.

Фото: Rammstein Official

[ + – ] Концерт Rammstein у Цюріху Фото: Rammstein Official

У статті швейцарського видання про концерт висловилися поетично, нагадавши про війну "біля воріт Європи".

"Спалахи на сцені іноді нагадували про війну біля воріт Європи. Жовто-блакитний прапор з'явився на кілька миттєвостей, перш ніж знову зникнути. Ніцше якось теоретизував ідею вічного повернення, прирікаючи людину на нескінченне переживання однієї і тієї ж події: як і в голосі Тілля Ліндемана, у цій ідеї є щось одночасно обнадійливе та жахливе”.

Нагадаємо, раніше Тілль Ліндеманн, соліст Rammstein, допомагав українським біженцям, які прибували в Берлін скоро після вторгнення ЗС РФ в Україну. За словами українки, яка зустріла Тілля серед волонтерів на залізничному вокзалі, він оплатив їй номер у готелі й дав грошей на вечерю.