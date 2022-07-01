Фронтмен Imagine Dragons Дэн Рейнольдс посвятил речь и песню Украине (видео)

Артист был очень эмоционален в своем обращении.

34-летний американский певец и фронтмен группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс, который вместе с коллективом сейчас находится в мировом турне, выступил на фестивале Opener в Польше и поддержал Украину и людей, которые вынуждены были бежать от войны, потеряв все.

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Артист обратился к присутствующим, в том числе и беженцам, отметив, что знает: они тоже есть на концерте.

"Почему в 2022 году умирают дети и мы не можем остановить войну? Почему мы не можем сделать что-то большее, чем петь песни с поддержкой? Я чувствую себя беспомощным… Я читал ваши письма, ваши слова. Я знаю, что вы здесь, и эта песня для вас. Пусть ваши семьи будут в безопасности и придет мир, который увидят ваши дети", – сказал отец четырех детей. Слова Рейнольдса были встречены бурными овациями, а украинцы, которые пришли на его выступление, не могли сдержать слез.

После того, как произнес речь, Дэн исполнил песню Alphaville "Forever Young".

Ранее Рейнольдс уже выходил на сцену в Праге с украинским флагом, который ему передала жительница разрушенной российскими войсками Северной Салтовки в Харькове.

Концерт Imagine Dragons должен был состояться и в Киеве, он был запланирован на 3 июня. Однако из-за продолжающихся активных военных действий выступление группы отменили, о чем организаторы уведомили всех, кто купил билеты. Сам же коллектив еще 25 февраля сообщил о том, что все концерты в Украине и России отменяются.

"В свете недавних событий мы с прискорбием сообщаем, что наши концерты в России и Украине отменяются до дальнейшего уведомления. Наши мысли с Украиной и всеми остальными, страдающими от этой ненужной войны", – говорится в публикации с желто-синим флагом на фото.

Напомним, что кроме звезд шоу-бизнеса, деятелей исскуства, писателей, ученых, Украину поддержали и члены британской королевской семьи, в том числе Кейт Миддлтон и принц Уильям.

В свою очередь американский писатель Стивен Кинг прямым текстом назвал Россию и Путина главной мировой угрозой.