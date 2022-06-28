Стивен Кинг отреагировал на обстрел торгового центра с людьми в Кременчуге

"Король ужасов" открыто называет Россию страной-террористом.

74-летний американский писатель и "король ужасов" Стивен Кинг, который с первых дней вторжения российских войск в Украину осудил действия РФ, продолжает внимательно следить за ситуацией и уже отреагировал на ракетный обстрел торгового центра "Амстор" в Кременчуге Полтавской области с сотнями людей внутри. На своей странице в Twitter он написал:

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"Российские удары по украинским гражданским объектам в основном являются терактами. Слава Украине!"

На твит писателя отреагировали даже в Министерстве обороны Украины.

"Стивен, русские ужаснее любого монстра в твоих романах…", – говорится в комментарии обронного ведомства.

Ранее писатель не раз позволял себе громкие заявления в адрес российского президента Владимира Путина, которого он считает главным виновником этой войны и угрозой всему миру. Так, по его словам, "Путин должен исчезнуть до того, как он нас всех убьет. Тем или иным способом".

Он также подчеркнул, что, вторгаясь в Украину, глава Кремля ошибочно оценил украинцев и вероятность сопротивления, что сильно усложнило все его планы.

Напомним, по последним данным в результате попадания ракеты в торговый центр погибли 18 человек. Разбор завалов и поиск погибших и раненых продолжаются.