Соліст Imagine Dragons виступив з прапором України під час концерту в Мілані (відео)

Популярний американський рок-гурт Imagine Dragons висловив підтримку Україні під час Loom World Tour в Мілані. Лідер гурту Ден Рейнольдс підняв прапор України на концерті.

Related video

Відповідне відео опублікувала відвідувачка концерту в Instagram.

Як розповіла дівчина, Ден Рейнольдс підняв прапор України під час фінальної пісні "Believer" на концерті у Мілані в Італії. Співак взяв синьо-жовтий стяг та пройшовся з ним по сцені під час виступу.

Підтримка України від Imagine Dragons

Гурт Imagine Dragons не вперше висловлює свою підтримку Україні. Зокрема, в 2022 році на концерті у Празі вокаліст колективу Ден Рейнольдс вийшов на сцену з українським прапором у руках. Прапор артисту передала мешканка Північної Салтівки із Харкова. Цей спальний район був практично повністю знищений унаслідок обстрілу ЗС РФ. Артист під час виконання чергової композиції притискав прапор до серця.

Також фронтмен Imagine Dragons Ден Рейнольдс присвятив промову та пісню Україні.

Згодом в 2023 році Imagine Dragons зняли кліп в Україні на композицію Crushed. Він показує історію 14-річного Сашка зі звільненого села в Миколаївській області, який втратив свій будинок через воєнну агресію Росії. Прем'єра відбулася 10 травня 2023 року. Музиканти, які також є послами благодійної платформи UNITED24, показали кадри потерпілого від обстрілу села Новогригорівка, яке п'ять місяців було під російською окупацією. У кліпі також йдеться, як хлопчик ховався від обстрілів ЗС РФ у бомбосховищі.