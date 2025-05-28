Солист Imagine Dragons выступил с флагом Украины во время концерта в Милане (видео)

Популярная американская рок-группа Imagine Dragons выразила поддержку Украине во время Loom World Tour в Милане. Лидер группы Дэн Рейнольдс поднял флаг Украины на концерте.

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Соответствующее видео опубликовала посетительница концерта в Instagram.

Как рассказала девушка, Дэн Рейнольдс поднял флаг Украины во время финальной песни "Believer" на концерте в Милане в Италии. Певец взял сине-желтый флаг и прошелся с ним по сцене во время выступления.

Поддержка Украины от Imagine Dragons

Группа Imagine Dragons не впервые выражает свою поддержку Украине. В частности, в 2022 году на концерте в Праге вокалист коллектива Дэн Рейнольдс вышел на сцену с украинским флагом в руках. Флаг артисту передала жительница Северной Салтовки из Харькова. Этот спальный район был практически полностью уничтожен в результате обстрела ВС РФ. Артист во время исполнения очередной композиции прижимал флаг к сердцу.

Также фронтмен Imagine Dragons Дэн Рейнольдс посвятил речь и песню Украине.

Впоследствии в 2023 году Imagine Dragons сняли клип в Украине на композицию Crushed. Он показывает историю 14-летнего Саши из освобожденного села в Николаевской области, который потерял свой дом из-за военной агрессии России. Премьера состоялась 10 мая 2023 года. Музыканты, которые также являются послами благотворительной платформы UNITED24, показали кадры пострадавшего от обстрела села Новогригорьевка, которое пять месяцев было под российской оккупацией. В клипе также говорится, как мальчик прятался от обстрелов ВС РФ в бомбоубежище.