Солист Imagine Dragons на концерте поцеловал флаг 122 бригады ТрО (видео)

Лидер популярной группы Imagine Dragons в очередной раз поддержал Украину во время концерта в рамках международного тура. На этот раз Дэн Рейнольдс на сцене продемонстрировал флаг 122 бригады ТрО.

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Дэн Рейнольдс поднял флаг бригады и показал знак победы и мира во время концерта в Европе, сообщили в 122 отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ.

"Во время концерта Imagine Dragons солист группы Дэн Рейнольдс поднял флаг нашей бригады — символический жест поддержки, который не оставил равнодушным ни одного украинца. Показал знак победы, поцеловал флаг и вернул его. Во время выступления сине-желтый флаг еще не раз появлялся на сцене — как напоминание всему миру, что Украина борется", — говорится в сообщении.

Во время действа зрители разразились овациями, и впоследствии певец вернул флаг людям в зале.

Как Imagine Dragons поддерживают Украину

Группа Imagine Dragons не впервые выражает свою поддержку Украине. В частности, в 2022 году на концерте в Праге вокалист коллектива Дэн Рейнольдс вышел на сцену с украинским флагом в руках. Флаг артисту передала жительница Северной Салтовки из Харькова. Этот спальный район был практически полностью уничтожен в результате обстрела ВС РФ. Артист во время исполнения очередной композиции прижимал флаг к сердцу.

Также фронтмен Imagine Dragons Дэн Рейнольдс посвятил речь и песню Украине.

Впоследствии в 2023 году Imagine Dragons сняли клип в Украине на композицию Crushed. Он показывает историю 14-летнего Саши из освобожденного села в Николаевской области, который потерял свой дом из-за военной агрессии России. Премьера состоялась 10 мая 2023 года. Музыканты, которые также являются послами благотворительной платформы UNITED24, показали кадры пострадавшего от обстрела села Новогригорьевка, которое пять месяцев было под российской оккупацией. В клипе также говорится, как мальчик прятался от обстрелов ВС РФ в бомбоубежище.

В мае 2025 года Imagine Dragons выразил поддержку Украине во время Loom World Tour в Милане. Лидер группы Дэн Рейнольдс поднял флаг Украины на концерте.