Лідер Scorpions підняв прапор України на концерті гурту в Тель-Авіві (відео)

Клаус Майне заспівав знамениту пісню Wind of Change на підтримку українців.

Легендарні Scorpions підтримали Україну на концерті в Тель-Авіві. Про це повідомляється у Twitter німецької групи.

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Під час учорашнього концерту в Ізраїлі вокаліст Клаус Майне виконав композицію Wind of Change ("Вітер змін"), тримаючи в руках український прапор, який йому передав один із глядачів. Під гучні оплески фронтмен заспівав кілька рядків пісні зі зміненими словами: "А тепер послухай моє серце — воно говорить "Україна".

Під час виконання сцена та екран позаду музикантів підсвічувався у синьо-жовтих тонах. Також можна побачити міжнародний символ миру за спиною Майне.

Telegram-канал "Труха" пише, що прапор лідеру групи передав українець із проханням зберегти його.

Рок-музиканти у своїх соцмережах також опублікували фотографії глядачів, які сиділи в залі з українськими прапорами.

Наприкінці березня легендарний гурт змінив слова пісні Wind of Change на підтримку України. Раніше музиканти співали "ідучи по берегу Москва-ріки в парк Горького". Однак тепер композиція звучить інакше: "А тепер послухай моє серце — воно говорить "Україна".

Нагадаємо, британський гурт Coldplay виконав пісню Вакарчука "Обійми" на концерті у Варшаві. Музиканти зіграли композицію українською мовою. Вокаліст Кріс Мартін зізнався, що не знає сенсу пісні, але вона йому подобається.