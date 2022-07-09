На підтримку України: британський гурт Coldplay виконав пісню Вакарчука "Обійми" (відео)

Музиканти зіграли композицію українською під час концерту у Варшаві. Вокаліст Кріс Мартін зізнався, що не знає сенсу пісні, але вона йому подобається.

Британська рок-група Coldplay виконала пісню "Обійми" гурту "Океан Ельзи" на своєму концерті в Польщі 8 липня. Про це у Facebook написав український музикант Іван Марунич, опублікувавши відповідне відео.

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"Група Coldplay у Варшаві виконує пісню "Обійми" Океану Ельзи разом із хлопцем, якого зустріли на набережній Вісли. У які часи живемо", — прокоментував він.

Як стало відомо, англійці вийшли на сцену разом із вуличним співаком Ромаріо Пунчем (Romario Punch) з України, якого випадково зустріли на вулиці столиці Польщі. Український музикант виконав основну партію, а вокаліст гурту Кріс Мартін приєднався до нього у приспіві.

Лідер Coldplay зізнався глядачам, що не розуміє сенсу пісні, але вона йому дуже подобається.

"Це дуже гарна пісня. Я не розумію її, але я її заспіваю", — зокрема, сказав Мартін.

Так британці вирішили підтримати Україну.

У квітні "Океан Ельзи" записав спеціальну версію пісні "Обійми" у дворі харківського Палацу праці, зруйнованого внаслідок російських авіаударів.

Нагадаємо, фронтмен гурту "Океан Ельзи" знову став батьком. У нього народилася донька, яку назвали Соломія.

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