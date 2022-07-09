В поддержку Украины: британская группа Coldplay исполнила песню Вакарчука "Обійми" (видео)

Музыканты сыграли композицию на украинском языке во время концерта в Варшаве. Вокалист Крис Мартин признался, что не знает смысла песни, но она ему нравится.

Британская рок-группа Coldplay исполнила песню "Обійми" группы "Океан Эльзы" на своем концерте в Польше 8 июля. Об этом у себя в Facebook написал украинский музыкант Иван Марунич, опубликовав соответствующее видео.

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"Группа Coldplay в Варшаве исполняет песню "Обійми" Океана Эльзы вместе с парнем, которого встретили на набережной Вислы. В какие времена живем", — прокомментировал он.

Как стало известно, англичане вышли на сцену вместе с уличным певцом Ромарио Пунчем (Romario Punch) из Украины, которого случайно встретили на улице столицы Польши. Украинский музыкант исполнил основную партию, а вокалист группы Крис Мартин присоединился к нему в припеве.

Лидер Coldplay признался зрителям, что не понимает смысла песни, но она ему очень нравится.

"Это очень красивая песня. Я не понимаю ее, но я ее спою", — в частности, сказал Мартин.

Таким образом британцы решили поддержать Украину.

В апреле "Океан Эльзы" записал специальную версию песни "Обійми" во дворе харьковского Дворца труда, разрушенного в результате российских авиаударов.

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