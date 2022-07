Лидер Scorpions поднял флаг Украины на концерте группы в Тель-Авиве (видео)

Клаус Майне спел знаменитую песню Wind of Change в поддержку украинцев.

Легендарные Scorpions поддержали Украину на концерте в Тель-Авиве. Об этом сообщается в Twitter немецкой группы.

Во время вчерашнего концерта в Израиле вокалист Клаус Майне исполнил композицию Wind of Change ("Ветер перемен"), держа в руках украинский флаг, который ему передал один из зрителей. Под громкие аплодисменты фронтмен спел несколько строк песни с измененными словами: Now listen to my heart, it says Ukrainia — "а теперь послушай мое сердце — оно говорит "Украина".

Во время исполнения сцена и экран позади музыкантов подсвечивался в сине-желтых тонах. Также можно увидеть международный символ мира за спиной у Майне.

Telegram-канал "Труха" пишет, что флаг лидеру группы передал украинец с просьбой сохранить его.

Рок-музыканты в своих соцсетях также опубликовали фотографии зрителей, сидевших в зале с украинскими флагами.

В конце марта легендарная группа изменила слова песни Wind of Change в поддержку Украины. Ранее музыканты пели "Идя по берегу Москва-реки в парк Горького". Однако теперь композиция звучит иначе: "а теперь послушай мое сердце — оно говорит "Украина".

Напомним, британская группа Coldplay исполнила песню Вакарчука "Обійми" на концерте в Варшаве. Музыканты сыграли композицию на украинском языке. Вокалист Крис Мартин признался, что не знает смысла песни, но она ему нравится.