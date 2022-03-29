Группа Scorpions изменила слова песни "Wind of Change" в поддержку Украины

По словам артистов, их сердца говорят об Украине.

Легендарная немецкая группа "Scorpions" изменила слова своей известной песни "Wind of Change" (Ветер перемен) во время выступления в Лас-Вегасе в честь поддержки Украины в ее борьбе за свободу и независимость. Видео с выступа распространяются в Сети.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Ранее музыканты пели "Идя по берегу Москва-реки в парк Горького". Однако в марте 2022 года они спели слова "а теперь послушай мое сердце — оно говорит "Украина".

Публика с радостью встретила такие новации в тексте хита немецкой группы и громко аплодировала. На экране за участниками музыкальной группы транслировались слова в поддержку Украины.

Также у одного из гитаристов музыкальный инструмент в руках был сине-желтой окраски, как и государственный флаг Украины.

[ + – ] Перепетый хит легендарной группы Scorpions

Тем временем российский рэпер Оксимирон (Мирон Федоров), который с первых дней российского вторжения в Украину осудил решение путинского режима, организовал благотворительные концерты и уже собрал 80 тысяч долларов для украинских беженцев.

Также Фокус писал о концерте в Варшаве, запланированном на 1 апреля 2022, где выступит ряд украинских звезд, в частности Монатик, Сергей Бабкик, Jerry Heil и другие. Деньги, собранные во время мероприятия, будут переданы в Фонд Маши Ефросининой.