Гурт Scorpions змінив слова відомої пісні "Wind of Change" на підтримку України

За словами артистів, їхні серця говорять про Україну.

Легендарний німецький гурт "Scorpions" змінив слова своєї відомої пісні "Wind of Change" (Вітер змін) під час виступу в Лас-Вегасі в честь підтримки України у її боротьбі за свободу та незалежність. Відео з виступу ширяться в мережі.

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Раніше музиканти співали "ідучи по берегу Москва-ріки в парк Горького". Проте в березні 2022 року вони заспівали слова "а тепер послухай моє серце — воно говорить "Україна".

Публіка радо зустріла такі новації в тексті хіта німецького гурту та голосно аплодувала. На екрані за учасниками музичного гурту транслювалися слова на підтримку України.

Також в одного з гітаристів музичний інструмент у руках був синьо-жовтого забарвлення, як і державний прапор України.

[ + – ] Переспіваний хіт легендарного гурту Scorpions

Тим часом російський репер Оксімірон (Мирон Федоров), який з перших днів російського вторгнення в Україну засудив рішення путінського режиму, організував благодійні концерти і вже зібрав 80 тисяч доларів для українських біженців.

Також Фокус писав про концерт у Варшаві, запланований на 1 квітня 2022 року, де виступить низка українських зірок, зокрема Монатик, Сергій Бабкік, Jerry Heil та інші. Гроші, зібрані під час заходу, будуть передані у Фонд Маші Єфросініної.