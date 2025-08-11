Подняли флаг УПА: в сети возмущаются поведением украинцев на концерте Макса Коржа в Польше

Несколько украинцев принесли красно-черные флаги ОУН-УПА на концерт белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве, чем вызвали немалое возмущение поляков и соотечественников.

Украинцы устроили на мероприятии массовые беспорядки. Общественники возмущаются поведением украинцев и активно комментируют событие в социальных сетях.

В первый день полномасштабного вторжения российских войск в Украину Корж призывал к миру и осудил бомбардировку суверенного государства. Однако он не назвал Россию агрессором.

"Миллионы людей, выросших в одних и тех же дворах, на одних и тех же ценностях, понимающих друг друга и на 100% готовых мирно соседствовать, снова разделяются войной", — отмечал музыкант.

Корж на концерте в Варшаве вновь призывал к миру в Украине и хорошим отношениям между Польшей и Беларусью. В то же время группа молодых людей развернули сине-желтые и красно-черные флаги ОУН-УПА на мероприятии.

Пользователей соцсети возмутило поведение пришедших на концерт. Основатель проекта "Ukraїner" Богдан Логвиненко" привел слова его польского друга, который сказал, что "оторванные от реальности украинцы лучше формируют негативный имидж всех украинцев, чем российская пропаганда".

"Сегодня благодаря видео с концерта российского рэпера в Варшаве, на котором была куча тел без идентичности с украинскими флагами, я его понял", — отметил он.

На событие отреагировал и юрист Евгений Пронин.

Другие пользователи призвали не позорить флаг Украины и напомнили, что сейчас на войне гибнут люди.

Поляки эмоционально реагировали на произошедшее, особенно на красно-черный флаг. Они писали, что это может быть последним концертом артиста в Польше.

В ситуацию вмешалось МВД Польши. Глава министерства Марчин Кервиньский заявил, что полиция Варшавы задержала 109 человек на концерте. Большинству предъявили обвинения в хранении наркотиков, нападении на охранников, пронос пиротехники и незаконное проникновение на территорию.

Задержанным грозит депортация в страну, откуда они прибыли, добавил глава МВД.

