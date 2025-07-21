Группа Go_A временно осталась без солистки: чем будет заниматься Екатерина Павленко

Украинская певица Екатерина Павленко, солистка группы Go_A, которая в 2021 году представляла Украину на "Евровидении" с песней SHUM и заняла пятое место, решила временно покинуть группу и окунуться в сольную карьеру.

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Речь идет о сольном проекте ..monokate... О том, что Екатерина Павленко временно не будет частью Go_A, сообщил украинский музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин в своем Telegram-канале 20 июля.

"Официально: Екатерина Павленко решила временно прекратить работу в Go_A и погрузиться в новое печальное состояние сольного проекта", — отметил он.

Скриншот | сообщения Бутурлакина

Екатерина Павленко в воскресенье, 20 июля, представила свои авторские песни в сольном исполнении. Певица дебютировала с композициями в рамках фестиваля Atlas Weekend, который в эти дни проходит в Киеве. Там она представила 8 песен, которые зазвучали впервые.

Свой творческий сольный дебют Павленко анонсировала еще 17 июля в социальных сетях. При этом певица подчеркнула, что новые ее песни — "это не фольк".

"Нет, это не фолк. Фулл бэнд и рок. Все как я и хотела", — отметила Павленко.

Сольный проект Екатерины Павленко ..monokate...: что известно

В июне в рамках интервью для проекта "Artилерия" Екатерина Павленко рассказала некоторые детали о своем сольном проекте. Там певица поделилась, что в нем она продемонстрирует песни, над которыми работала на протяжении многих лет, но которые не освещала из-за деятельности в группе Go_A.

Сольный проект ..monokate...monokate... Екатерины Павленко — это разнообразная музыка, как рассказала сама исполнительница.

"Я очень долго пыталась найти какое-то одно направление, а потом поняла, что не надо его искать", — призналась Павленко.

В работе над сольным проектом Екатерине больше всего нравится свобода. "Мне нравится пробовать делать какие-то песни с разными людьми", — рассказывала певица.

Напомним, 18 июля Фокус выяснял, сколько стоят билеты на фестиваль Atlas Festival 2025 и кто там будет выступать.

Также в мае Екатерина Павленко рассказывала "Суспільному Черкаси" о том, за что ее исключили из жюри "Евровидения".