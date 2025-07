Atlas Weekend 2025: сколько стоят билеты, где проводят фестиваль и кто выступит

18-20 июля в Киеве состоится юбилейный 10-й Atlas Festival. Трехдневный фестиваль соберет более 100 артистов на шести сценах. В этом году мероприятие проходит на территории ТРЦ Blockbuster Mall.

Главными хедлайнерами фестиваля станут легендарные финские рокеры The Rasmus, которые выступят 19 июля на главной сцене. Стоит напомнить, что в 2022 году музыканты записали трек In The Shadows of Ukraine, чтобы поддержать украинцев в войне против российской агрессии. Кто еще выступит на Atlas Weekend 2025, сколько стоят билеты и где состоится главное музыкальное событие этого лета, — читайте в материале Фокуса.

Atlas Weekend 2025: кто выступит

Трехдневный фестиваль соберет более 100 артистов на шести сценах, две из них бесплатные. Среди украинских знаменитостей — "Океан Эльзы", Бумбокс и Артем.

18 июля: "Без обмежень", O.Torvald, Nikow, "Бумбокс", Otoy, "Соседи стерпят", "Курган & Agregat" и другие.

The Rasmus, "Океан Эльзы", Tember Blanche, Yarmak, The Unsleeping, Dantes, Стас Королев. 20 июля: Артем Пивоваров, Анна Тринчер, "Жадан и Собаки", Виталий Козловский, KOLA, Yaktak, Monokate (Go_A).

Организаторы держат в секрете имена некоторых украинских и зарубежных исполнителей, поэтому полная программа еще может пополниться новыми участниками.

Цены на билеты Atlas Weekend 2025

Однодневные билеты на Atlas Festival 2025 стоят от 1237 до 1950 гривен в зависимости от дня и наличия акций. Абонемент на все три дня (4600 грн) дает право посещения территории фестиваля и зоны Blockbuster Mall с 14:30 — 18 июля по 21:30 — 20 июля.

Atlas Weekend в этом году юбилейный Фото: Facebook/atlas weekend

Локация и логистика

Фестиваль будет проходить на территории ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве. Вход будет работать ежедневно с 14:30 до 22:00. Организаторы гарантируют безопасные условия для посетителей и все необходимые удобства.

