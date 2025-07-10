"Океан Эльзы" и борщ с карасями: главные культурные события Киева в июле-2025

Этим летом столица готовит фестивали на любой вкус: от камерной поэзии до многотысячного музыкального драйва. Театр, борщ с сушеными карасями, модные перформансы в ТРЦ и концерты любимых групп — все это про июль 2025 года. Фокус вместе с писателем Ярославом Карпцом рассказывает на какие фестивали стоит заглянуть уже завтра.

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Июль 2025 года в Киеве — это месяц, когда город дышит творчеством. Поэтические перформансы, концерты под открытым небом, борщ, как у Шевченко, благотворительные инициативы и атмосфера, которую не купишь ни за какие деньги. Театрально-поэтический фестиваль "Поэтика", народный "Ше.Fest", громкий Atlas Festival и мультикультурный "Фестиваль Этажей" — это не просто события, а порталы в другое измерение. Измерение, где объединяются смыслы, эмоции и люди.

Писатель Ярослав Карпец рассказал Фокусу, на какие культурные встречи стоит обратить внимание этим летом.

"Поэтика": когда поэзия выходит на сцену

Когда: 7-13 июля

Где: НаУКМА, ул. Ильинская, 9

Это больше, чем просто литературное событие — это территория, где слово оживает.

"Гостей ждут выступления известных поэтов, в частности лауреата Шевченковской премии Дмитрия Лазуткина и поэтессы Марины Пономаренко. В рамках фестиваля пройдут поэтические спектакли театров из Киева, Одессы, Черновцов и Луцка, вечер молодых поэтов, фотовыставка и лекции, посвященные современной украинской литературе и театру. Это мероприятие станет настоящим украшением для ценителей поэзии и сценического искусства, предлагая глубокое погружение в мир слова и перформанса", — рассказывает Карпец.

Вход: свободный (по регистрации)

"Ше.Fest": музыка, борщ и наследие

Когда: 12 июля

Где: Певческое поле

Музыкальный фестиваль с шевченковским сердцем. На сцене — The KUM, "ХтоДе", Ми-4, "Осяйна & Живосил".

Кроме концертов, гостей ждут мастер-классы: кобзарство от Ивана Кобзаря, создание кукол-мотанок от Марии Поливач и традиционные танцы от группы "Буття".

"Изюминкой фестиваля станет возможность попробовать украинский борщ с сушеными карасями — любимое блюдо Тараса Шевченко — за донат. Это событие имеет важную цель: популяризацию элементов нематериального культурного наследия Украины, в частности традиционной кухни. "Ше.Fest" станет идеальным местом для семейного отдыха и знакомства с украинской культурой", — подчеркивает Карпец.

Все собранные средства пойдут на организацию будущего фестиваля "Ше.Fest" в Моринцах — на родине Шевченко.

Событие проходит в рамках программы сохранения и популяризации элемента нематериального культурного наследия UNESCO — украинского борща.

Вход: свободный

Atlas Festival: три дня музыки, которая лечит

Когда: 18-20 июля

Де: Blockbuster Mall

Возвращение главной сцены страны. Atlas Festival снова в действии — после вынужденной паузы из-за войны. В этом году на сцене: "Бумбокс", "Океан Эльзы", The Rasmus, "Жадан и Собаки", Kola, Tember Blanche, Анна Тринчер и другие.

"Нынешний слоган фестиваля "Объединяет, выхает, помогает" отражает его миссию: собрать людей ради музыки, вдохновения и благотворительности. Atlas Festival — это не только музыка, но и платформа для объединения поколений, поддержки молодых талантов и создания незабываемых эмоций", — отмечает эксперт.

Стоит отметить, что в 2024 году Atlas собрал 100 млн грн для ВСУ.

Вход: от 1800 грн за цветок

"Фестиваль Этажей": новая культура в ТРЦ

Когда: 23-27 июля

Где: ТРЦ "Республика Парк"

Фестиваль, показывающий: торговый центр может быть культурным пространством. На разных "этажах" — лекции, выставки, музыка, дизайн, литературные презентации и фэшн-перформансы.

"На разных площадках ТРЦ посетители смогут посетить литературные презентации, выставки искусства, перформансы, музыкальные выступления, образовательные лекции и гастрономические зоны. Фестиваль поддерживает молодые таланты, способствует творческим коллаборациям и открыт к интеграции с брендами", — говорит Карпец.

Важной частью является благотворительная составляющая: собранные средства пойдут на поддержку реабилитационного центра "Титановые", который помогает защитникам с ампутациями вернуться к активной жизни.

Вход: свободный

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