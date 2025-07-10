"Океан Ельзи" й борщ з карасями: головні культурні події Києва у липні-2025

Цього літа столиця готує фестивалі на будь-який смак: від камерної поезії до багатотисячного музичного драйву. Театр, борщ із сушеними карасями, модні перформанси в ТРЦ та концерти улюблених гуртів — усе це про липень 2025 року. Фокус разом із письменником Ярославом Карпцем розповідає на які фестивалі варто зазирнути вже завтра.

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Липень 2025 року в Києві — це місяць, коли місто дихає творчістю. Поетичні перформанси, концерти під відкритим небом, борщ, як у Шевченка, благодійні ініціативи й атмосфера, яку не купиш ні за які гроші. Театрально-поетичний фестиваль "Поетика", народний "Ше.Fest", гучний Atlas Festival і мультикультурний "Фестиваль Поверхів" — це не просто події, а портали в інший вимір. Вимір, де об'єднуються сенси, емоції та люди.

Письменник Ярослав Карпець розповів Фокусу, на які культурні зустрічі варто звернути увагу цього літа.

"Поетика": коли поезія виходить на сцену

Коли: 7–13 липня

Де: НаУКМА, вул. Іллінська, 9

Це більше, ніж просто літературна подія — це територія, де слово оживає.

"Гостей чекають виступи відомих поетів, зокрема лауреата Шевченківської премії Дмитра Лазуткіна та поетки Марини Пономаренко. У рамках фестивалю пройдуть поетичні вистави театрів із Києва, Одеси, Чернівців і Луцька, вечір молодих поетів, фотовиставка та лекції, присвячені сучасній українській літературі та театру. Цей захід стане справжньою окрасою для поціновувачів поезії та сценічного мистецтва, пропонуючи глибоке занурення у світ слова і перформансу", — розповідає Карпець.

Вхід: вільний (за реєстрацією)

"Ше.Fest": музика, борщ і спадщина

Коли: 12 липня

Де: Співоче поле

Музичний фестиваль із шевченківським серцем. На сцені – The KUM, "ХтоДе", Мі-4, "Осяйна & Живосил".

Окрім концертів, на гостей чекають майстер-класи: кобзарство від Івана Кобзаря, створення ляльок-мотанок від Марії Поливач та традиційні танці від гурту "Буття".

"Родзинкою фестивалю стане можливість скуштувати український борщ із сушеними карасями — улюблену страву Тараса Шевченка — за донат. Ця подія має важливу мету: популяризацію елементів нематеріальної культурної спадщини України, зокрема традиційної кухні. "Ше.Fest" стане ідеальним місцем для сімейного відпочинку та знайомства з українською культурою", — підкреслює Карпець.

Усі зібрані кошти підуть на організацію майбутнього фестивалю "Ше.Fest" у Моринцях — на батьківщині Шевченка.

Подія проходить у межах програми збереження та популяризації елемента нематеріальної культурної спадщини UNESCO — українського борщу.

Вхід: вільний

Atlas Festival: три дні музики, яка лікує

Коли: 18–20 липня

Де: Blockbuster Mall

Повернення головної сцени країни. Atlas Festival знову в дії — після вимушеної паузи через війну. Цьогоріч на сцені: "Бумбокс", "Океан Ельзи", The Rasmus, "Жадан і Собаки", Kola, Tember Blanche, Анна Трінчер та інші.

"Цьогорічний слоган фестивалю "Об'єднує, вихає, допомагає" відображає його місію: зібрати людей заради музики, натхнення та благодійності. Atlas Festival — це не лише музика, а й платформа для об'єднання поколінь, підтримки молодих талантів і створення незабутніх емоцій", — зазначає експерт.

Варто зазначити, що у 2024 році Atlas зібрав 100 млн грн для ЗСУ.

Вхід: від 1800 грн за квіток

"Фестиваль Поверхів": нова культура в ТРЦ

Коли: 23–27 липня

Де: ТРЦ "Республіка Парк"

Фестиваль, що показує: торговий центр може бути культурним простором. На різних "поверхах" — лекції, виставки, музика, дизайн, літературні презентації та фешн-перформанси.

"На різних майданчиках ТРЦ відвідувачі зможуть відвідати літературні презентації, виставки мистецтва, перформанси, музичні виступи, освітні лекції та гастрономічні зони. Фестиваль підтримує молоді таланти, сприяє творчим колабораціям і відкритий до інтеграції з брендами", — каже Карпець.

Важливою частиною є благодійна складова: зібрані кошти підуть на підтримку реабілітаційного центру "Титанові", який допомагає захисникам з ампутаціями повернутися до активного життя.

Вхід: вільний

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