Крим, касети й шампунь для котів: що прочитати цього літа, - поради бук-блогерів

Це літо — ідеальний час для книжок, що гріють серце. Фокус разом із бук-блогерками зібрали історії про Крим, якого більше немає, хуліганські пригоди, бабусині обійми й ті самі касети, що перемотували олівцем. Топ книг українських авторів, які варто прочитати.

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Літо — не лише час для мандрівок і кавунів, а й можливість вирушити в емоційну подорож сторінками українських книжок. Фокус й бук-блогерки Букля, Сандра та Катря зібрали історії, що пахнуть абрикосами, сільським борщем, степовими вітрами й навіть шампунем для котів. Тут — і кримські таємниці, і хуліганські пригоди, і ніжні обійми бабусі, що стають прихистком у неспокійні часи. Книги які обов'язково треба прочитати цього літа.

Букля радить: від хуліганського роману до Криму, якого більше немає

"Абрикосова книгарня", Ореста Осійчук

Дві епохи, одна родина і книгарня, де пахне абрикосами та спогадами. Містична, затишна історія про дитинство, родинні таємниці й силу книжок, що зшивають покоління. Ідеальна для тихих літніх вечорів і ностальгійних настроїв.

Фото: Наш формат

"Спитайте Мієчку", Євгенія Кузнєцова

Мієчка — київська інтелектуалка, яка тікає в село, щоб написати книгу. Але замість тиші знаходить гучну родину, неврівноважене минуле і нові сенси. Ця історія — як літній чай із м’ятою: трохи гіркоти, трохи сміху й багато тепла.

"Читання цієї історії відчувалось для мене як спекотний літній вечір, довгоочікувана зустріч з родичами, які так бісять постійно поруч і за якими так сумуєш під час довгої розлуки, застілля з щирими розмовами про усе на світі і душевний спокій. Ця книга — про втечу від проблем до бабусі в село, можливу навіть у дорослому віці. Вона ностальгійна, тепла і дуже близька", — розповідає Фокусу бук-блогерка Букля.

"За Перекопом є земля", Анастасія Левкова

Гостросюжетна розповідь про українських підлітків, які дорослішають у Криму, сповненому пострадянських травм, напружених родинних драм і політичної турбулентності. У книжці — Крим, якого більше нема, але який болить.

"Я боялася, що ця історія не зможе на 100% мене зачепити, бо Крим окупували, коли мені було лише 14. Однак я помилялась, бо ця історія — набагато глибша і болючіша, ніж я собі уявляла. Коли я сиділа з цією книгою у кав’ярні, до мене підійшла незнайома дівчина і похвалила мій читацький вибір. Дочитавши, я абсолютно розуміла, чому вона так зробила", — продовжує Букля.

"Тореадори з Васюківки", Всеволод Нестайко

Класика українського гумору, яку читаєш — і хочеш назад у дитинство. Сільські хлопчаки Ява й Павлуша вигадують неймовірні авантюри — від підземного метро до кориди з бичком. Книга, з якої починається любов до літератури.

"Усі персонажі вигадані. Або ні", Юлія Лаба

Тут зустрічаються фемінізм, саморефлексія і той самий сарказм, який рятує в кризових станах. Авторка водить нас крізь епізоди з життя, які схожі на вигадані, але болять дуже по-справжньому. Місцями смішно, місцями хочеться обійняти себе.

"БЖД", Сергій Ушкалов

БЖД — це безпека життя, але в романі вона зникає: герой шукає сенс у літературі, жінках, філософії й алкоголі. Харків, внутрішній монолог і свобода, яка не завжди рятує. Для тих, хто втомився від відповідей і шукає глибину в питанні.

"По-перше, це хуліганський, легкий і кумедний роман. По-друге, він про Харків і харків’яни впізнають знайомі локації. По-третє, я слухала його в аудіо і проковтнула більшу частину за день. Тут вам і "амурні" справи, і бос-гад, і пригоди у пошуках грошей, і навіть трохи місцевої мафії. Я закохалась у цю історію з перших хвилин, коли у першому ж розділі герой описував, як помив голову шампунем для котів і потім усіх переконував, що змінив стиль до літа. А чого варта реклама пива!", — ділиться враженнями бук-блогерка.

"Добрі новини з Аральського моря", Ірена Карпа

Ірена Карпа у своєму стилі: іронічна, відверта, різка. Це збірка історій, де герої — емігранти, київські тусовщики, втомлені жінки — шукають любов і притомність у хаосі світу. Добрі новини є, але з гірким післясмаком.

Сандра радить: від Москви до себе та книги, які зігріють душу

"Степовий бог", Євген Лір

Містика, степ і моторошні сили, які прокидаються в українських просторах. Це фольклорно-хорророва історія про зустріч людини зі стародавнім, забутим і страшним. Твір захоплює атмосферою та змушує озиратись через плече.

"Пісня відкритого шляху", Артем Чех

Це наче історико-пригодницька гра в Америку, стилізована під жанровий експеримент. Головний герой — колишній кріпак із українського села часів Російської імперії — несподівано опиняється в самому серці американської трагедії й зрештою втілює справжню «американську мрію».

Але якщо копнути глибше, це роман про втечу. Про шлях геть від Москви, крізь війну — до свободи. Про трансформацію: з "росіянина" на початку — до українця в кінці. Це метафора шляху до себе, до ідентичності.

"Доволі важка, але неймовірна книга. Дуже цікаво як Чех вирішив показати Америку очима українського хлопця-кріпака, якій потоваришував з чорношкірим рабом. Мене настільки захопила ця історія, що я прочитала її за один день", — розповідає Фокусу бук-блогерка Сандра.

"Ходи до бабці, обійму", Ірина Ковбаса

Світла, ніжна й водночас болісна книжка про дорослішання, сімейні стосунки та теплі бабусині обійми, що лікують душу. Авторка передає голос покоління, яке шукає себе в щоденній ніжності. А ще — про силу бабусиного серця, здатного пройти крізь війну, втрати й старість, щоб стати найбезпечнішим прихистком у світі.

Історія про 90-річну бабусю Стефанію та її двох бешкетних онуків. Вони ростуть разом: бабуся — знову вчиться любити, діти — розуміють, що таке турбота й пам’ять.

"Йо-Ке-Ле-Ме-Не. 55 історій з дитинства", Наталія Кальченко

Це збірка світлих, іронічних і дуже щирих історій з дитинства, які пахнуть полуницями, книжками, бабусиним борщем і сільським літом. 55 коротких оповідок — це не просто ностальгія, а цілий всесвіт маленьких чудес, сміху, любові й пригод.

Це книжка, яка зігріває: розповідає про те, як ловили мух, готували первак з абрикосів, слухали радіолу, ховали гербарії в книжках і вірили, що світ — добрий і чарівний. Читається легко, залишає тепло в серці і бажання згадати: а що було у моєму дитинстві?

Катря радить: занурення в дитинство і теплі спогади

Представниця видавничої справи Катря радить Фокуси три неймовірні книги українських авторів, які нагадають про дитинство, справжню дружбу та перше кохання.

"Нічні купання в серпні»", Сергій Осока

У коротких новелах і мініатюрах автор занурюється в анатомію дитячої душі — тонкої, вразливої, щирої. Це погляд дорослого, який досі носить у собі дитину й не хоче з нею прощатися. Осока пише про звичайне: родину, сусідів, чужинців — але бачить у них цілий всесвіт, сповнений ніжності, здивування, болю й світла.

Його проза — як стара чорно-біла фотографія: зворушлива, чесна, впізнавана. Кожен сюжет торкає, бо в ньому — ми самі, ті, ким були і, можливо, досі лишаємось.

"Толіки. Про тих, хто перемотував касету олівцем", Юлія Мак

Головна героїня Ірка, мов прокручуючи стару касету, повертається у кінець 90-х — початок 2000-х: Вакарчук, журнали для дівчат і сільські дискотеки. Тут перші розчарування, закоханості, ідеали краси й та сама бабусина кухня, якої вже ніде не знайти.

Це історія про компанію друзів — Толіків, яких життя розкидало по різних дорогах: хтось пішов на війну, хтось будує кар’єру, а хтось усе ще бореться з дитячими травмами. Але щось незриме досі тримає їх разом — спогади, які не старіють.

"Дике літо в Криму", Зірка Мензатюк

Це захоплива історія про дівчинку Наталочку, яка проводить літо на кримському узбережжі, знаходить друзів і разом із ними розгадує таємниці старовинного срібного пояса, що ховає секрети сталінської депортації. Пригоди, дружба і історія переплітаються у спекотному кримському літі.

Часом нам усім потрібно трохи тепла, трохи сміху і трохи впізнаваного болю. Ці книги — саме такі: різні за жанром і настроєм, але дуже наші. Тож обирайте свою історію на літо — і занурюйтесь у читання, яке залишає після себе світлі спогади, нові сенси і бажання ще хоч трохи пожити в цьому книжковому світі.