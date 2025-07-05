Крым, кассеты и шампунь для котов: что прочитать этим летом, — советы бук-блогеров

Это лето — идеальное время для книг, которые греют сердце. Фокус вместе с бук-блогерами собрали истории о Крыме, которого больше нет, хулиганских приключениях, бабушкиных объятиях и тех самых кассетах, которые перематывали карандашом. Топ книг украинских авторов, которые стоит прочитать.

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Лето — не только время для путешествий и арбузов, но и возможность отправиться в эмоциональное путешествие по страницам украинских книг. Фокус и бук-блогеры Букля, Сандра и Катря собрали истории, пахнущие абрикосами, сельским борщом, степными ветрами и даже шампунем для кошек. Здесь — и крымские тайны, и хулиганские приключения, и нежные объятия бабушки, которые становятся убежищем в неспокойные времена. Книги которые обязательно надо прочитать этим летом.

Букля советует: от хулиганского романа до Крыма, которого больше нет

"Абрикосовый книжный магазин", Ореста Осийчук

Две эпохи, одна семья и книжный магазин, где пахнет абрикосами и воспоминаниями. Мистическая, уютная история о детстве, семейных тайнах и силе книг, сшивающих поколения. Идеальна для тихих летних вечеров и ностальгических настроений.

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"Спросите Миечку", Евгения Кузнецова

Миечка — киевская интеллектуалка, которая убегает в село, чтобы написать книгу. Но вместо тишины находит шумную семью, неуравновешенное прошлое и новые смыслы. Эта история — как летний чай с мятой: немного горечи, немного смеха и много тепла.

"Чтение этой истории ощущалось для меня как жаркий летний вечер, долгожданная встреча с родственниками, которые так бесят постоянно рядом и по которым так скучаешь во время долгой разлуки, застолье с искренними разговорами обо всем на свете и душевный покой. Эта книга — о побеге от проблем к бабушке в деревню, возможном даже во взрослом возрасте. Она ностальгическая, теплая и очень близкая", — рассказывает Фокусу бук-блогерка Букля.

"За Перекопом есть земля", Анастасия Левкова

Остросюжетный рассказ об украинских подростках, которые взрослеют в Крыму, полном постсоветских травм, напряженных семейных драм и политической турбулентности. В книге — Крым, которого больше нет, но который болит.

"Я боялась, что эта история не сможет на 100% меня задеть, потому что Крым оккупировали, когда мне было всего 14. Однако я ошибалась, потому что эта история — гораздо глубже и болезненнее, чем я себе представляла. Когда я сидела с этой книгой в кафе, ко мне подошла незнакомая девушка и похвалила мой читательский выбор. Дочитав, я абсолютно понимала, почему она так сделала", — продолжает Букля.

"Тореадоры из Васюковки", Всеволод Нестайко

Классика украинского юмора, которую читаешь — и хочешь обратно в детство. Сельские мальчишки Ява и Павлуша придумывают невероятные авантюры — от подземного метро до корриды с бычком. Книга, с которой начинается любовь к литературе.

"Все персонажи вымышленные. Или нет", Юлия Лаба

Здесь встречаются феминизм, саморефлексия и тот самый сарказм, который спасает в кризисных состояниях. Автор водит нас сквозь эпизоды из жизни, которые похожи на вымышленные, но болят очень по-настоящему. Местами смешно, местами хочется обнять себя.

"БЖД", Сергей Ушкалов

БЖД — это безопасность жизни, но в романе она исчезает: герой ищет смысл в литературе, женщинах, философии и алкоголе. Харьков, внутренний монолог и свобода, которая не всегда спасает. Для тех, кто устал от ответов и ищет глубину в вопросе.

"Во-первых, это хулиганский, легкий и забавный роман. Во-вторых, он о Харькове и харьковчане узнают знакомые локации. В-третьих, я слушала его в аудио и проглотила большую часть за день. Здесь вам и "амурные" дела, и босс-гад, и приключения в поисках денег, и даже немного местной мафии. Я влюбилась в эту историю с первых минут, когда в первой же главе герой описывал, как помыл голову шампунем для кошек и потом всех убеждал, что сменил стиль к лету. А чего стоит реклама пива!", — делится впечатлениями бук-блогерка.

"Добрые новости из Аральского моря", Ирена Карпа

Ирена Карпа в своем стиле: ироничная, откровенная, резкая. Это сборник историй, где герои — эмигранты, киевские тусовщики, уставшие женщины — ищут любовь и сознание в хаосе мира. Хорошие новости есть, но с горьким послевкусием.

Сандра советует: от Москвы к себе и книги, которые согреют душу

"Степной бог", Евгений Лир

Мистика, степь и жуткие силы, которые просыпаются в украинских просторах. Это фольклорно-хорроровая история о встрече человека с древним, забытым и страшным. Произведение захватывает атмосферой и заставляет оглядываться через плечо.

"Песня открытого пути", Артем Чех

Это как историко-приключенческая игра в Америку, стилизованная под жанровый эксперимент. Главный герой — бывший крепостной из украинского села времен Российской империи — неожиданно оказывается в самом сердце американской трагедии и в конце концов воплощает настоящую "американскую мечту".

Но если копнуть глубже, это роман о побеге. О пути прочь от Москвы, сквозь войну — к свободе. О трансформации: из "русского" в начале — к украинцу в конце. Это метафора пути к себе, к идентичности.

"Довольно тяжелая, но невероятная книга. Очень интересно как Чех решил показать Америку глазами украинского парня-крепостного, которой подружился с чернокожим рабом. Меня настолько захватила эта история, что я прочитала ее за один день", — рассказывает Фокусу бук-блогер Сандра.

"Ходи к бабушке, обниму", Ирина Ковбаса

Светлая, нежная и одновременно болезненная книга о взрослении, семейных отношениях и теплых бабушкиных объятиях, которые лечат душу. Автор передает голос поколения, которое ищет себя в ежедневной нежности. А еще — о силе бабушкиного сердца, способного пройти сквозь войну, потери и старость, чтобы стать самым безопасным убежищем в мире.

История о 90-летней бабушке Стефании и ее двух озорных внуках. Они растут вместе: бабушка — снова учится любить, дети — понимают, что такое забота и память.

"Йо-Ке-Ле-Ме-Не. 55 историй из детства", Наталья Кальченко

Это сборник светлых, ироничных и очень искренних историй из детства, которые пахнут клубникой, книгами, бабушкиным борщом и сельским летом. 55 коротких рассказов — это не просто ностальгия, а целая вселенная маленьких чудес, смеха, любви и приключений.

Это книга, которая согревает: рассказывает о том, как ловили мух, готовили первак из абрикосов, слушали радиолу, прятали гербарии в книгах и верили, что мир — добрый и волшебный. Читается легко, оставляет тепло в сердце и желание вспомнить: а что было в моем детстве?

Катря советует: погружение в детство и теплые воспоминания

Представительница издательского дела Катря советует Фокусы три невероятные книги украинских авторов, которые напомнят о детстве, настоящей дружбе и первой любви.

"Ночные купания в августе", Сергей Осока

В коротких новеллах и миниатюрах автор погружается в анатомию детской души — тонкой, уязвимой, искренней. Это взгляд взрослого, который до сих пор носит в себе ребенка и не хочет с ним прощаться. Осока пишет об обычном: семье, соседях, чужаках — но видит в них целую вселенную, полную нежности, удивления, боли и света.

Его проза — как старая черно-белая фотография: трогательная, честная, узнаваемая. Каждый сюжет трогает, потому что в нем — мы сами, те, кем были и, возможно, до сих пор остаемся.

"Толики. О тех, кто перематывал кассету карандашом", Юлия Мак

Главная героиня Ирка, словно прокручивая старую кассету, возвращается в конец 90-х — начало 2000-х: Вакарчук, журналы для девушек и сельские дискотеки. Здесь первые разочарования, влюбленности, идеалы красоты и та самая бабушкина кухня, которой уже нигде не найти.

Это история о компании друзей — Толиков, которых жизнь разбросала по разным дорогам: кто-то ушел на войну, кто-то строит карьеру, а кто-то все еще борется с детскими травмами. Но что-то незримое до сих пор держит их вместе — воспоминания, которые не стареют.

"Дикое лето в Крыму", Зирка Мензатюк

Это увлекательная история о девочке Наташе, которая проводит лето на крымском побережье, находит друзей и вместе с ними разгадывает тайны старинного серебряного пояса, который прячет секреты сталинской депортации. Приключения, дружба и история переплетаются в жарком крымском лете.

Порой нам всем нужно немного тепла, немного смеха и немного узнаваемой боли. Эти книги — именно такие: разные по жанру и настроению, но очень наши. Поэтому выбирайте свою историю на лето — и погружайтесь в чтение, которое оставляет после себя светлые воспоминания, новые смыслы и желание еще хоть немного пожить в этом книжном мире.