Фестивальные сенсации лета: кто из звезд выступит на Країні Мрій, Atlas, Faine Misto

Три крупнейших фестиваля Украины, которые пройдут в Киеве и Львове в этот военный год, объявили, что часть средств будет собираться для ВСУ.

Related video

Країна Мрій (21 – 23 июня, Киев, Ботанический сад имени Гришко)

Фестиваль "Країна мрій" соберет любителей этники уже в 20 раз

Этнофестиваль "Країна Мрій" объявил нынешнюю юбилейную программу – фесту 20 лет. На юбилейном фестивале выступят вживую 35 украинских коллективов в течение трех дней на двух музыкальных сценах. Это этно-рок-группы и worldmusic-команды: "Мандри", Karta Svitu, Ot Vinta, "Ярра", "Йосифович Rock Band", "Лея", ТaRuta, Мnishek, "Мова", "Пиріг і Батіг", Folkulaka, Lemko Bluegrass Band, Аuthentix та Аnka.

В этом году будут работать 15 тематических площадок: книжная ярмарка, аллеи мастеров, поэтическая мастерская, крымско-татарское и японское пространство и новинки фестиваля – духовная мистическая сцена – восточные медитации и т.д. Будут мастер-классы и выставки народного искусства. Детишек приглашает Детская лужайка, где малыши будут вовлечены в интересные мастерские, игры и забавы.

Фестиваль традиционно закроет его основатель – Олег Скрипка и Ле Гранд Оркестр. Этот музыкальный проект, кстати, был начат именно на первом фестивале – в 2004 году.

Олег Скрипка традиционно выступит в финале "Країни Мрій"

Atlas United (12 — 14 июля, Киев, ТРЦ Blockbuster Mall)

Артем Пивоваров сейчас один самых популярных артистов Украины

Один из самых больших фестивалей Украины и Европы Atlas Festival (он же Atlas Weekend) возвращается после многолетней паузы — теперь под названием Atlas United. Мероприятие состоится в Киеве в середине июля и продлится три дня. На этот раз фестиваль пройдет не традиционно на ВДНХ (Национальный комплекс "Экспоцентр Украины"), а в ТРЦ Blockbuster Mall.

Там выступят украинские артисты первой величины: "Бумбокс", Артем Пивоваров, "Жадан і Собаки", "Без Обмежень", Verka Serduchka & Band (со специальной украиноязычной программой), Onuka, "Друга ріка", Dantes.

На двух бесплатных сценах в ТРЦ и на Shelter Stage каждый день будут интересные коллаборации, например, с такими проектами и командами, как kontrabass, Леся Квартиринка, Fusion, Porichka, artiler, A Concert. Также в программе фестиваля будет стендап-часть, где примут участие Василий Байдак, Сергей Чирков, Настя Зухвала.

Фестиваль Atlas славился тем, что привозил крупных иностранных звезд (Apocalyptica, Kasabian, The Prodigy, John Newman). Atlas пообещал даже в этом – военном году – привезти какую-то мировую знаменитость. Организаторы заявили, что буквально на днях скажут имя этого зарубежного хедлайнера, которое пока держат в секрете.

Верка Сердючка – это всегда драйв

Faine Misto ( Львов, 2- 4 августа, Festrepublic)

Кристина Соловий объединяет в себе лиричность, эротичность и эпатаж

Фестиваль, который с 2013 года проводился в Тернополе (его название происходит от строчки из хита легендарной рок-группы "Брати Гадюкіни" – "Файне місто Тернопіль") на этот раз состоится во Львове.

Фестиваль Faine Misto 2024 состоится 2-4 августа на території пространства Festrepublic! Он пройдет на 5 сценах: Main Stage, Dark Stage, Light Stage, Undeground Stage и Амфитеатр.

Выступят: Кристина Соловий, O.Torvald, Vivienne Mort, Курган i Аgregat (те самые братья-близнецы Амил и Рамил Насировы, что снялись в трагикомедии Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург").

Площадь территории фестиваля Faine Misto 2023 составляет 1,5 га, там будут расположены 15 различных интерактивных площадок.